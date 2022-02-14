Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 13:50
13:49
Общество
«Молодость — это состояние души»: «Конкорд» расширил условия конкурса песен о Петербурге
13:46
Происшествия
Жительница Татарстана нашла мертвой 12-летнюю дочь
13:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области
13:43
Экономика
Кризис на Украине стал фактором роста нефтяных цен в Японии
13:43
Спорт
Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены выступят под флагом РФ
13:42
Политика
Кедми предсказал масштабную операцию России в Европе после обострения на Украине
13:41
Политика
Апофеоз абсурда: Альгис Микульскис о затягивании Украины в войну
13:40
Армия
Российские десантники отработали уничтожение диверсантов в приграничных районах Белоруссии
13:40
Общество
Песков заявил, что День влюбленных не повлиял на работу администрации президента
13:39
Происшествия
Экс-главу Раменского района Кулакова арестовали по делу об убийстве чиновницы Исаенковой
Все новости

Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко на этой неделе

Политика
Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко на этой неделе
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 февраля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до конца недели. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили договоренность о предстоящих контактах двух лидеров. По словам Пескова, встреча действительно будет.

«Она может состояться до конца недели», — сказал представитель Кремля журналистам.

Лукашенко ранее говорил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером. Глава республики сообщил об этом политическому деятелю из Украины и дважды экс-председателю Верховной рады Александру Морозу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко на этой неделе
путин песков лукашенко встреча
Комментировать