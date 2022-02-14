Песков не исключил встречу Путина и Лукашенко на этой неделе

Москва, 14 февраля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться до конца недели. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подтвердили договоренность о предстоящих контактах двух лидеров. По словам Пескова, встреча действительно будет.

«Она может состояться до конца недели», — сказал представитель Кремля журналистам.

Лукашенко ранее говорил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером. Глава республики сообщил об этом политическому деятелю из Украины и дважды экс-председателю Верховной рады Александру Морозу.