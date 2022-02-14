Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:17
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
15:09
Общество
ЛДПР собирает ложные материалы СМИ о состоянии Жириновского для обращения в суд
15:07
Экономика
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
15:07
Армия
Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля
15:05
Олимпийские игры 2022
Гутников заявил, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA
15:04
Общество
Пресс-служба ЛДПР сообщила, что Жириновский находится в стабильном состоянии
15:02
Происшествия
Москалькова вновь потребовала объяснений по поводу недопуска врачей к ректору «Шаники»
Все новости

Правление ФРС США соберется на внеочередное закрытое заседание

Весь мир
Правление ФРС США соберется на внеочередное закрытое заседание
wikipedia.org  /  Federalreserve / Public Domain

Вашингтон, 14 февраля. Совет управляющих Федеральной резервной системы США сегодня проведет срочное внеочередное заседание, которое будет касаться вопроса политики ключевой ставки. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ФРС 10 февраля.

Сообщается, что в ходе заседания, которое пройдет в закрытом режиме, функционеры ФРС планируют «рассмотреть и определить Советом управляющих авансовые и учетные ставки, взимаемые Федеральными резервными банками».

По словам аналитиков, в последний раз подобное внеочередное заседание глав банков, входящих в Федеральную резервную систему, проводилось в ноябре 2015 года. Эксперты отмечают, что после того заседания произошло повышение ключевой ставки — впервые с 2006 года.

Вполне вероятно, что решение о созыве срочного заседания было принято руководством ФРС после вышедших 10 февраля данных об инфляции. Согласно опубликованной статистике, годовая инфляция по итогам января составила 7,5%, что превысило пессимистичные прогнозы экономистов и стало максимальным значением с 1982 года.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что Центробанк США в ближайшее время перейдет к политике нормализации ключевой ставки с целью снижения инфляции. По словам Пауэлла, первое из нескольких запланированных в этом году повышений ставки должно произойти уже в марте. Не исключено, что более высокие, чем ожидалось, темпы роста цен заставят руководство ФРС действовать более быстро.

Инфляция в США достигла рекордного уровня за 40 лет
Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Правление ФРС США соберется на внеочередное закрытое заседание
сша инфляция фрс ключевая ставка
Комментировать