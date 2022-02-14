Правление ФРС США соберется на внеочередное закрытое заседание

Вашингтон, 14 февраля. Совет управляющих Федеральной резервной системы США сегодня проведет срочное внеочередное заседание, которое будет касаться вопроса политики ключевой ставки. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ФРС 10 февраля.

Сообщается, что в ходе заседания, которое пройдет в закрытом режиме, функционеры ФРС планируют «рассмотреть и определить Советом управляющих авансовые и учетные ставки, взимаемые Федеральными резервными банками».

Looks like the FED is having an emergency meeting tomorrow to discuss rates ... here's the official announcement:



"Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates" pic.twitter.com/xWPeBDk5d3 — Trig (Fed up Conservative) (@trigtrader) February 14, 2022

По словам аналитиков, в последний раз подобное внеочередное заседание глав банков, входящих в Федеральную резервную систему, проводилось в ноябре 2015 года. Эксперты отмечают, что после того заседания произошло повышение ключевой ставки — впервые с 2006 года.

Вполне вероятно, что решение о созыве срочного заседания было принято руководством ФРС после вышедших 10 февраля данных об инфляции. Согласно опубликованной статистике, годовая инфляция по итогам января составила 7,5%, что превысило пессимистичные прогнозы экономистов и стало максимальным значением с 1982 года.

Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что Центробанк США в ближайшее время перейдет к политике нормализации ключевой ставки с целью снижения инфляции. По словам Пауэлла, первое из нескольких запланированных в этом году повышений ставки должно произойти уже в марте. Не исключено, что более высокие, чем ожидалось, темпы роста цен заставят руководство ФРС действовать более быстро.