Правление ФРС США соберется на внеочередное закрытое заседание

Вашингтон, 14 февраля. Совет управляющих Федеральной резервной системы США сегодня проведет срочное внеочередное заседание, которое будет касаться вопроса политики ключевой ставки. Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте ФРС 10 февраля.

Сообщается, что в ходе заседания, которое пройдет в закрытом режиме, функционеры ФРС планируют «рассмотреть и определить Советом управляющих авансовые и учетные ставки, взимаемые Федеральными резервными банками».

Looks like the FED is having an emergency meeting tomorrow to discuss rates ... here's the official announcement:



"Review and determination by the Board of Governors of the advance and discount rates" pic.twitter.com/xWPeBDk5d3