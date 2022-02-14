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Генштаб ВС РФ заявил о попытке Запада спровоцировать Киев на военную операцию в Донбассе

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:30
Армия
Генштаб ВС РФ заявил о попытке Запада спровоцировать Киев на военную операцию в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 февраля. Страны Запада подталкивают Киев к реализации силового сценария в Донбассе, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

По его словам, таким образом НАТО создает на Украине военный плацдарм, настраивая государство против России.

«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — сказал Гаджимагомедов.

Ранее стало известно, что инструкторы из Британии обучают военнослужащих ВСУ в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW. ПТРК Лондон передал Киеву в начале года.

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украина россия донбасс нато вс рф гаджимагомедов
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