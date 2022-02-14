Песков: ВС РФ строго следуют инструкции в отношении иностранных кораблей-нарушителей

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, готова ли Россия открывать огонь по иностранным кораблям-нарушителям.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля отметил, что существуют специальные протоколы, которыми руководствуются российские военные. По его словам, ВС РФ в отношении кораблей-нарушителей строго придерживаются инструкций.

Ранее сообщалось, что учения ВМФ РФ в разных регионах мира демонстрируют США и другим странам Запада, какие последствия может иметь агрессия в отношении Москвы. По словам экспертов, Россия будет жестко отвечать на любые выпады в свой адрес.