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Песков: ВС РФ строго следуют инструкции в отношении иностранных кораблей-нарушителей

Армия
Песков: ВС РФ строго следуют инструкции в отношении иностранных кораблей-нарушителей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, готова ли Россия открывать огонь по иностранным кораблям-нарушителям.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля отметил, что существуют специальные протоколы, которыми руководствуются российские военные. По его словам, ВС РФ в отношении кораблей-нарушителей строго придерживаются инструкций.

Ранее сообщалось, что учения ВМФ РФ в разных регионах мира демонстрируют США и другим странам Запада, какие последствия может иметь агрессия в отношении Москвы. По словам экспертов, Россия будет жестко отвечать на любые выпады в свой адрес.

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