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Military Watch: Индонезия отказалась от покупки российских Су-35 из-за давления США

Армия
Military Watch: Индонезия отказалась от покупки российских Су-35 из-за давления США
Федеральное агентство новостей  /  Alan Wilson / CC BY-SA 2.0 / wikipedia.org

Вашингтон, 14 февраля. Индонезия закупила для своих ВВС американские истребители F-15, хотя ранее была нацелена на покупку российских Су-35.

Аналитики издания Military Watch назвали истинную причину отказа Джакарты от российских крылатых машин в пользу западных истребителей. По их словам, выбор F-15 вместо Су-35 обусловлен отнюдь не боевыми качествами самолетов американского производства. Известно, что основу воздушного парка ВВС Индонезии составляют тяжелые Су-27 и Су-30, поэтому экспертов удивило решение индонезийских военных сотрудничать с Вашингтоном.

По словам экспертов, в пользу российского истребителя говорил и тот факт, что индонезийские ВВС обладают техническими возможностями по обслуживанию Су-35. Кроме того, боевая машина российского производства стоит гораздо дешевле, чем американская.

Оказалось, что Индонезия отказалась от покупки Су-35 из-за давления США. Американцы приперли к стенке Джакарту и вынудили ее купить истребители F-15, хотя они во многом уступают произведенным в России самолетам. Вашингтон угрожал индонезийцам экономическими санкциями за сотрудничество с Москвой.

«Сравнение затрат на приобретение двух истребителей является важным примером той мощи, которой обладают США, угрожая экономическими санкциями, чтобы эффективно заставить Индонезию отказаться от Су-35», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-35 значительно превосходит американские боевые самолеты по тактико-техническим характеристикам. Эта крылатая машина лишила Соединенные Штаты неоспоримого превосходства в воздухе.

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