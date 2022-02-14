Кремль: Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу 14 февраля

Москва, 14 февраля. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник, 14 февраля, две встречи с министрами. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это будут встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. В целом рабочий день президента в понедельник пройдет в Кремле, отметил он.

«Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», — рассказал Песков на брифинге.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным. Дата переговоров пока неизвестна.