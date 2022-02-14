Первый тизер-трейлер сериала по вселенной «Властелина колец» вышел на Amazon

Москва, 14 февраля. Первый тизер-трейлер сериала «Властелин колец» показали во время «Супербоула-2022». Минутный трейлер позже был опубликован на Youtube-канале стримингового сервиса Prime Video, который принадлежит компании Amazon.

В новом сериале будет рассказана история про события Второй эпохи Средиземноморья, которые происходили за несколько тысяч лет до знаменитого путешествия Бильбо Бэггинса. Создатели пообещали создать множество сюжетных линий, которые будут выполнены по произведениям Толкина. Отмечается, что оригинальные повороты сюжета также будут добавлены в сериал.

Премьера сериала по «Властелину колец» запланирована на 2 мая на сервисе Amazon Prime. В первый сезон войдут восемь эпизодов, которые будут выходить раз в неделю, передает телеканал «360».

Ранее блогер BadComedian прокомментировал выход нового сериала «Властелин колец: Кольца власти». Он выразил опасения, что новый проект будет слишком отдален от первоисточника.