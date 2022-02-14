Песков: не стоит забегать вперед в вопросе возвращения ВС РФ из Белоруссии

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возвращении российских военнослужащих из Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022».

В этом вопросе не стоит забегать вперед, следует подождать официального заявления лидеров Союзного государства. Об этом представитель Кремля заявил 14 февраля после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом глава республики накануне выступил с заявлением, что ВС РФ вернутся из Белоруссии домой только тогда, когда завершатся маневры «Союзная решимость — 2022».