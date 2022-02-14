Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 13:50
13:49
Общество
«Молодость — это состояние души»: «Конкорд» расширил условия конкурса песен о Петербурге
13:46
Происшествия
Жительница Татарстана нашла мертвой 12-летнюю дочь
13:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области
13:43
Экономика
Кризис на Украине стал фактором роста нефтяных цен в Японии
13:43
Спорт
Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены выступят под флагом РФ
13:42
Политика
Кедми предсказал масштабную операцию России в Европе после обострения на Украине
13:41
Политика
Апофеоз абсурда: Альгис Микульскис о затягивании Украины в войну
13:40
Армия
Российские десантники отработали уничтожение диверсантов в приграничных районах Белоруссии
13:40
Общество
Песков заявил, что День влюбленных не повлиял на работу администрации президента
13:39
Происшествия
Экс-главу Раменского района Кулакова арестовали по делу об убийстве чиновницы Исаенковой
Все новости

Песков: не стоит забегать вперед в вопросе возвращения ВС РФ из Белоруссии

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:28
Армия
Песков: не стоит забегать вперед в вопросе возвращения ВС РФ из Белоруссии
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возвращении российских военнослужащих из Белоруссии после учений «Союзная решимость — 2022».

В этом вопросе не стоит забегать вперед, следует подождать официального заявления лидеров Союзного государства. Об этом представитель Кремля заявил 14 февраля после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

При этом глава республики накануне выступил с заявлением, что ВС РФ вернутся из Белоруссии домой только тогда, когда завершатся маневры «Союзная решимость — 2022».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Песков: не стоит забегать вперед в вопросе возвращения ВС РФ из Белоруссии
белоруссия песков вс рф союзное государство союзная решимость
Комментировать