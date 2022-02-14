В Кремле оценили решение о переносе церемонии награждения турнира фигуристов на ОИ-2022

Москва, 14 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение МОК перенести церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов в рамках ОИ.

Кремль рассчитывает, что российские фигуристы в ближайшее время получат золотые медали за победу в командном турнире фигуристов на пекинской Олимпиаде. Об этом в ходе брифинга заявил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле «рады» решению CAS о допуске Камилы Валиевой к соревнованиям одиночниц в рамках ОИ-2022. Песков заявил, что вся Россия будет поддерживать 15-летнюю фигуристку.

Церемония награждения призеров командного турнира на ОИ-2022 была перенесена после того, как стало известно о положительном результате допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдавала тест на допинг в декабре прошлого года. Валиева принимала участие в командном турнире ОИ-2022. Она заняла первое место и установила олимпийский рекорд в короткой программе.