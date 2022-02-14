В Госдуме поддержали два варианта постановления об обращении к Путину признать ЛДНР

Москва, 14 февраля. Комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к российскому лидеру Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, второй вариант постановления предусматривает консультации с внешнеполитическим ведомством.

«Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли (первый зампред комитета Виктор. — Прим. ред.) Водолацкий и (зампред комитета Артем. — Прим. ред.) Туров», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают нагнетать обстановку в Донбассе, стягивая к линии разграничения дополнительные силы. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.