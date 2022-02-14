Песков пожелал Жириновскому и Зюганову скорейшего выздоровления

Москва, 14 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе фракции КПРФ Геннадию Зюганову.

В Кремле желают политикам скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил в беседе с журналистами.

«Действительно, мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью. Врачи делают свою работу, наши врачи делают ее превосходно», — подчеркнул Песков.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов ранее опроверг сообщения СМИ о встрече с Владимиром Жириновским в московской Центральной клинической больнице. По его словам, при коронавирусе никаких встреч происходить не может.