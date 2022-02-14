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Marvel представила новый тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Общество
Marvel представила новый тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
Кадр из фильма «Лунный рыцарь»

Лос-Анджелес, 14 февраля. Киностудия Marvel Studios представила новый тизер сериала «Лунный рыцарь», премьера которого состоится в этом году.

Короткий ролик показывает, с какими трудностями придется столкнуться главному герою картины. Известно, что дебютный эпизод выйдет на экраны 30 марта. Всего в первом сезоне будет шесть серий.

Кинокартина расскажет историю бывшего морпеха Марка Спектора, роль которого сыграет актер Оскар Айзек. Герой оказался в шаге от смерти о время спецоперации в Египте, но бог Хонсу сохранил Спектору жизнь. Взамен он потребовал стать его воплощением на Земле — Лунным рыцарем. Антагонистом героя станет Артур Хэрроу, которого сыграл Итан Хоук.

Премьера многосерийной киноленты состоится на платформе Disney+. Режиссерами картины выступили Джастин Бенсон, Мохамед Диаб и Аарон Мурхед.

Глава Marvel Кевин Файги заявил, что в сериале про Лунного рыцаря раздвинуты «границы дозволенного». Персонаж стал более жестоким по сравнению с другими героями киновселенной.

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сериал трейлер лунный рыцарь marvel studios
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