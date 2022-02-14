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Минфин: концепция регулирования криптовалют защитит действующих инвесторов

Экономика
Минфин: концепция регулирования криптовалют защитит действующих инвесторов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Предложенная министерством финансов концепция регулирования крипторынка решает проблемы, озвученные Банком России, считает замглавы ведомства Алексея Моисеева.

Он напомнил, что инициатива подразумевает идентификацию всех пользователей, гарантирует прослеживаемость денежных потоков и криптотранзакций, Государству нужно защитить право инвестировать в такие активы и создать понятные для игроков правила.

«Концепция отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе, действующих», — цитирует Моисеева «Интерфакс».

Концепция была представлена в конце января. Авторы уверены, что отсутствие регулирования криптовалют приведет к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и новым случаям мошенничества.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина считает, что предлагаемые правительством подходы не снимают волнующие ЦБ риски и добавляют новые. Регулятор хотел бы видеть ограниченный приток людей на крипторынок, цитирует ее «ФедералПресс».

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