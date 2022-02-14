Глава Мюнхенской конференции Ишингер заявил, что попытается привлечь РФ к участию в форуме

Мюнхен, 14 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Москву попытается привлечь официального российского представителя к участию в форуме. Соответствующее заявление сделал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Он подчеркнул, что не оставит попытки по привлечению российской делегации к участию в Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна стартовать 18 февраля.

«К сожалению, по последней информации, российское правительство отказывается направить официальных представителей. Я продолжаю работать здесь со своей командой. В следующие дни мы предпримем все попытки», — отметил немецкий дипломат.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.