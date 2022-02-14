Адвокат Сарычев: Облитый кипятком актер Николаев вправе требовать 20 миллионов рублей

Актер Валерий Николаев может направить солидарный иск к обидчику и спецприемнику в Москве с требованием выплатить ему компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Таким мнением в беседе с ФАН поделился адвокат Андрей Сарычев. Ранее артист заявил о том, что, будучи в московском изоляторе, он подвергся нападению, в ходе которого другой задержанный плеснул ему в лицо пол-литра кипятка.

«Ничего экстравагантного в этом заявлении нет. Любой человек, которому причинен какой-либо вред, либо имущественный, либо моральный, либо и тот, и другой в совокупности, вправе потребовать в порядке гражданского судопроизводства компенсации этого вреда в тех объемах, в которых он это оценивает. Он вполне может обратиться в суд с исковыми требованиями. Любой профессиональный юрист составит такой иск и будет представлять его интересы в суде», — сказал адвокат.

Андрей Сарычев также рассказал подробности того, от чего обычно зависит размер суммы, которую может взыскать потерпевший.

«Материальный ущерб складывается из конкретных расходов на лечение, восстановление здоровья. Это подлежит доказыванию. Моральный вред — физические и нравственные страдания, которые причинили лицу в связи с чем-то. Критерии оценки морального вреда зависят от потерпевшего. У Николаева есть логика: лицо рабочего завода — одно дело, лицо артиста, которым он зарабатывает, — другое», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что, доведись ему вести это дело, он предпринял бы определенный шаг.

«Одно дело — взыскать, а другое — получить. Теоретически можно подать иск к самому учреждению, поскольку человек находился там, где должны отвечать за его безопасность. Теоретически можно пробовать сразу два варианта — солидарно направить иски и к обидчику, и к учреждению», — подытожил адвокат.

Ранее Андрей Сарычев оценил требование жителя Орловской области взыскать 1 миллиард долларов с американской группы Metallica за «кражу» песен. Эксперт выразил уверенность в том, что все авторские права музыкантов зарегистрированы.