Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:17
15:16
Общество
Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем
15:16
Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
15:16
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
15:09
Общество
ЛДПР собирает ложные материалы СМИ о состоянии Жириновского для обращения в суд
15:07
Экономика
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
15:07
Армия
Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля
Все новости

В Германии пропала без вести 32-летняя россиянка
Происшествия
В Германии пропала без вести 32-летняя россиянка
pexels.com  / 

Москва, 14 февраля. Россиянка Екатерина Бауманн пропала в Германии при неизвестных обстоятельствах. Родня и подруги подозревают в причастности к исчезновению Екатерины ее мужа, с которым пропавшая хотела развестись.

Как пишет российский информационный портал «Провинция.Ру», 12 лет назад Екатерина Бауманн вышла замуж и переехала жить в Германию, где спустя 7 лет у нее родилась дочь. Друзья и родные исчезнувшей считают, что в пропаже Екатерины могут быть замешаны ее супруг и свекровь, которые ранее отняли и спрятали документы женщины. Так что россиянке даже пришлось обратиться к юристу.

Видеообращение с просьбой помочь в поисках записала в своем Instagram Виктория Боня, к которой обратилась подруга молодой женщины. Последний год у Екатерины, по словам подруги, были трудности в браке, она оформляла развод. В аудиосообщениях и личной переписке с близкими Екатерина жаловалась, что боится супруга, так как он проявляет агрессию, насилие, деспотичность к ней и к пятилетней дочке.

Ранее ФАН информировал, что в Иркутске возбудили дело после загадочного исчезновения 25-летнего мужчины. 25-летний мужчина утром 6 октября прошлого года покинул свой дом на Деловском переулке и до настоящего момента не вернулся.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / В Германии пропала без вести 32-летняя россиянка
розыск германия россиянка исчезновение
Комментировать