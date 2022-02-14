В Германии пропала без вести 32-летняя россиянка

Москва, 14 февраля. Россиянка Екатерина Бауманн пропала в Германии при неизвестных обстоятельствах. Родня и подруги подозревают в причастности к исчезновению Екатерины ее мужа, с которым пропавшая хотела развестись.

Как пишет российский информационный портал «Провинция.Ру», 12 лет назад Екатерина Бауманн вышла замуж и переехала жить в Германию, где спустя 7 лет у нее родилась дочь. Друзья и родные исчезнувшей считают, что в пропаже Екатерины могут быть замешаны ее супруг и свекровь, которые ранее отняли и спрятали документы женщины. Так что россиянке даже пришлось обратиться к юристу.

Видеообращение с просьбой помочь в поисках записала в своем Instagram Виктория Боня, к которой обратилась подруга молодой женщины. Последний год у Екатерины, по словам подруги, были трудности в браке, она оформляла развод. В аудиосообщениях и личной переписке с близкими Екатерина жаловалась, что боится супруга, так как он проявляет агрессию, насилие, деспотичность к ней и к пятилетней дочке.

Ранее ФАН информировал, что в Иркутске возбудили дело после загадочного исчезновения 25-летнего мужчины. 25-летний мужчина утром 6 октября прошлого года покинул свой дом на Деловском переулке и до настоящего момента не вернулся.