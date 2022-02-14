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Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой

Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
 /  Вадим Пискарёв

Имя пианиста Ивана Бессонова в один миг стало известным не только миллионам россиян, но и миллиардам телезрителей по всему миру. Победа на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, более известном как классическое «Евровидение», открыла 16-летнему виртуозу двери ведущих концертных площадок. Сейчас ему 19 лет — из вундеркинда он превратился в зрелого артиста. Афиша концерта в Большом зале Московской консерватории 13 марта «Иван Бессонов. Рахманинов — Гала» — яркое тому подтверждение. Перед выступлением артист дал интервью корреспонденту ФАН.

— Исполнение Сергея Рахманинова в Московской консерватории — это классика жанра. Вы в прошлом году впервые играли сочинения этого композитора в Московском планетарии. Где Вам интереснее было выступать?

— Задача артиста — создавать вокруг себя особую атмосферу в момент соприкосновения с искусством вне зависимости от места выступления. Это могут быть развалины древнего храма или же космический корабль, или же зал Московского планетария, где классическая музыка — действительно редкий гость.

— А почему Вы решили там играть?

— Я начал сотрудничать с командой, устраивающей концерты в Московском планетарии, в прошлом году. Они предложили мне формат выступлений, который мне показался крайне необычным. Я играл под куполом звездного неба! Музыка Рахманинова звучала в обрамлении светоинсталляций. Огромная часть современного зрителя воспринимает искусство во многом на визуальных ощущениях, поэтому и образовался такой формат концерта — музыкальное путешествие по Вселенной.

— Будет ли продолжение проекта «Увидеть музыку» в этом году, ведь Ваши концерты в планетарии собирали аншлаги?

— В этом году мои концерты в Большом звездном зале Московского планетария запланированы. Причем будет уже другая программа, потому что музыкант не может все время играть одно и тоже.

— Вас не смущает, что аудитория «непрофильная»?

— Действительно, на концерты в планетарий приходит преимущественно публика, которая хочет только познакомиться с классической музыкой. Из-за этого лично у меня возникают совсем другие ощущения от выступления. Ты играешь в другом энергетическом ключе, чем на «академической» филармонической сцене. Я очень хочу и надеюсь, что после моих концертов на этой площадке кто-то из зрителей захочет в дальнейшем более глубоко погрузиться в мир классической музыки, и, может быть, мы со временем встретимся в Большом зале Московской консерватории.

Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
Вадим Пискарёв

— Расскажите, как так получилось, что 1 января 2019 года, затем в первый вечер 2020-го и, наконец, 1 января 2022 года Вы играли концерты в Петербургской филармонии. Вы «застолбили» за собой этот день?

— Мое первое выступление в Большом зале Петербургской филармонии состоялось всего через полгода после Евровидения и было по большому счету авантюрой. Ведь я никогда до этого не давал сталь масштабных концертов. Ну и сама дата — 1 января, поэтому не было понимания, придет ли публика на концерт после такого грандиозного праздника, как Новый год (смеется). Но все сомнения, к счастью, отпали — зал был полным. Поэтому и сложилась традиция, что у меня в графике первый концерт в новом году проходит в Большом зале Петербургской филармонии. Так было в 2020 году. В 2021-м концерт отменили из-за ковидных ограничений, а в наступившем 2022 году 1 января я снова играл в этом замечательном зале.

— Ваши камерные программы с братьями-скрипачами Никитой и Даниилом привлекают не только как некое музыкальное действо, но и как медийный продукт. Как образовалось это семейное трио?

— Мы в таком составе играли дома при разучивании скрипичных сочинений. Я часто сочиняю для нашего ансамбля какие-то пьесы. Со временем репертуар накопился, и в один прекрасный момент возникла идея — а почему бы эти «семейные» программы не перенести на концертную сцену?

— Вам нравится играть вместе с братьями?

— Понимаете, на мне как на старшем брате лежит большая ответственность. Когда выносишь на сцену наши совместные программы, я в ответе за результат. Приходится много репетировать, бывают моменты недопонимания, даже конфликты — не все идет гладко. Более эмоционально реагируешь на те или иные вещи, чем с чужими людьми. Но я готов продолжить эту практику выступлений с братьями. Если я в музыкантском плане чем-то могу им помочь, то буду, конечно же, это делать. Эти концерты, думаю, помогут им расти как музыкантам.

 Со стороны развитие Вашей карьеры смотрится более чем удачно, без видимых вроде бы трудностей и противоречий. Так ли это?

— Когда артист выходит на сцену, он выдает свой энергетический максимум. И может сложиться впечатление, что его жизнь — сплошной праздник, что все дается легко и его не терзают сомнения. Конечно же, это не так. Трудности есть всегда, но для творческого человека очень важно не забывать, ради чего он живет, чем занимается каждый день. Настоящая цель — это не развитие карьеры, а прежде всего музыка .

— После победы на Евровидении в 2018 году все сомнения в правильности выбранного профессионального пути отпали?

— Наоборот, сомнений стало в 30 раз больше. Возможно, это со стороны звучит странно. Но это действительно так — чем больше хвалят, чем больше восторженных эпитетов, внимания, тем сильнее начинаешь анализировать свою игру, ее качество. У меня никогда не было такого периода, когда я полностью был доволен собой.

— Что Вам сказали родители после победы на Евровидении?

— Папа и мама, когда решили сделать из меня профессионального музыканта, до конца не понимали, что из этой затеи может получиться. У моих родителей нет профессионального музыкального образования, поэтому они действовали, скорее, интуитивно, рисковали в определенной степени. С шести лет мы каждый день часами занимались музыкой. Это был тяжелейший труд, когда каждый час и каждая минута посвящена работе. Поэтому когда случилась победа на Евровидении, с одной стороны, все понимали, что это закономерно. Но с другой — мы все знали, что и обстоятельства сложились крайне удачно.

Вообще, становление профессионального музыканта — долгий и сложный процесс. Люди видят небоскреб, восторгаются его высотой, но многие не представляют, как он строился с нулевого. Поэтому у папы и мамы вполне земная точка зрения на происходящее в моей карьере. И это совсем не бурное и показное восхищение.

Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
Вадим Пискарёв

Иван Бессонов родился в Санкт-Петербурге в 2002 году. Его родители — люди творческие: отец — звукорежиссер и композитор кино Алексей Григорьев, мама — эстрадная скрипачка Мария Бессонова. Первой преподавательницей Ивана была Ольга Курнавина — известный в Санкт- Петербурге музыкальный педагог. В 2016 году вся семья перебрались в Москву, где молодой человек стал учеником Центральной музыкальной школы при Консерватории имени Чайковского.

В 2015 году он выступил как профессиональный композитор в документальном кино Виктора Косаковского. В том же году талантливый музыкант получил Гран-при на Международном юношеском конкурсе имени Фредерика Шопена в Санкт-Петербурге. В 2016 году Бессонов стал лауреатом конкурса правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования».

В 2017 году Иван получил первую премию на международном конкурсе Astana Рiаno Passion в Астане, стал финалистом телевизионного музыкального конкурса «Синяя птица» на канале «Россия-1» и обладателем первой премии конкурса «Молодые дарования России».

В 2018 году Иван Бессонов в очередной раз стал лауреатом международного конкурса Grand Piano Competition. И в том же году он одержал победу на конкурсе молодых исполнителей классический музыки «Евровидение» в Эдинбурге.

В 2019 году удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года». В 2020-м — Гран-при всероссийского конкурса «Созвездие». В 2021-м — лауреат музпремии «Виктория»

Бессонов дает сольные концерты в России и за рубежом (в Австрии, Германии, Италии и в других странах), сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами — Валерием Гергиевым, Даниилом Спиваковым, Александром Сладковским.

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