Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой

Имя пианиста Ивана Бессонова в один миг стало известным не только миллионам россиян, но и миллиардам телезрителей по всему миру. Победа на конкурсе молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, более известном как классическое «Евровидение», открыла 16-летнему виртуозу двери ведущих концертных площадок. Сейчас ему 19 лет — из вундеркинда он превратился в зрелого артиста. Афиша концерта в Большом зале Московской консерватории 13 марта «Иван Бессонов. Рахманинов — Гала» — яркое тому подтверждение. Перед выступлением артист дал интервью корреспонденту ФАН.

— Исполнение Сергея Рахманинова в Московской консерватории — это классика жанра. Вы в прошлом году впервые играли сочинения этого композитора в Московском планетарии. Где Вам интереснее было выступать?

— Задача артиста — создавать вокруг себя особую атмосферу в момент соприкосновения с искусством вне зависимости от места выступления. Это могут быть развалины древнего храма или же космический корабль, или же зал Московского планетария, где классическая музыка — действительно редкий гость.

— А почему Вы решили там играть?

— Я начал сотрудничать с командой, устраивающей концерты в Московском планетарии, в прошлом году. Они предложили мне формат выступлений, который мне показался крайне необычным. Я играл под куполом звездного неба! Музыка Рахманинова звучала в обрамлении светоинсталляций. Огромная часть современного зрителя воспринимает искусство во многом на визуальных ощущениях, поэтому и образовался такой формат концерта — музыкальное путешествие по Вселенной.

— Будет ли продолжение проекта «Увидеть музыку» в этом году, ведь Ваши концерты в планетарии собирали аншлаги?

— В этом году мои концерты в Большом звездном зале Московского планетария запланированы. Причем будет уже другая программа, потому что музыкант не может все время играть одно и тоже.

— Вас не смущает, что аудитория «непрофильная»?

— Действительно, на концерты в планетарий приходит преимущественно публика, которая хочет только познакомиться с классической музыкой. Из-за этого лично у меня возникают совсем другие ощущения от выступления. Ты играешь в другом энергетическом ключе, чем на «академической» филармонической сцене. Я очень хочу и надеюсь, что после моих концертов на этой площадке кто-то из зрителей захочет в дальнейшем более глубоко погрузиться в мир классической музыки, и, может быть, мы со временем встретимся в Большом зале Московской консерватории.

Вадим Пискарёв

— Расскажите, как так получилось, что 1 января 2019 года, затем в первый вечер 2020-го и, наконец, 1 января 2022 года Вы играли концерты в Петербургской филармонии. Вы «застолбили» за собой этот день?

— Мое первое выступление в Большом зале Петербургской филармонии состоялось всего через полгода после Евровидения и было по большому счету авантюрой. Ведь я никогда до этого не давал сталь масштабных концертов. Ну и сама дата — 1 января, поэтому не было понимания, придет ли публика на концерт после такого грандиозного праздника, как Новый год (смеется). Но все сомнения, к счастью, отпали — зал был полным. Поэтому и сложилась традиция, что у меня в графике первый концерт в новом году проходит в Большом зале Петербургской филармонии. Так было в 2020 году. В 2021-м концерт отменили из-за ковидных ограничений, а в наступившем 2022 году 1 января я снова играл в этом замечательном зале.

— Ваши камерные программы с братьями-скрипачами Никитой и Даниилом привлекают не только как некое музыкальное действо, но и как медийный продукт. Как образовалось это семейное трио?

— Мы в таком составе играли дома при разучивании скрипичных сочинений. Я часто сочиняю для нашего ансамбля какие-то пьесы. Со временем репертуар накопился, и в один прекрасный момент возникла идея — а почему бы эти «семейные» программы не перенести на концертную сцену?

— Вам нравится играть вместе с братьями?

— Понимаете, на мне как на старшем брате лежит большая ответственность. Когда выносишь на сцену наши совместные программы, я в ответе за результат. Приходится много репетировать, бывают моменты недопонимания, даже конфликты — не все идет гладко. Более эмоционально реагируешь на те или иные вещи, чем с чужими людьми. Но я готов продолжить эту практику выступлений с братьями. Если я в музыкантском плане чем-то могу им помочь, то буду, конечно же, это делать. Эти концерты, думаю, помогут им расти как музыкантам.

— Со стороны развитие Вашей карьеры смотрится более чем удачно, без видимых вроде бы трудностей и противоречий. Так ли это?

— Когда артист выходит на сцену, он выдает свой энергетический максимум. И может сложиться впечатление, что его жизнь — сплошной праздник, что все дается легко и его не терзают сомнения. Конечно же, это не так. Трудности есть всегда, но для творческого человека очень важно не забывать, ради чего он живет, чем занимается каждый день. Настоящая цель — это не развитие карьеры, а прежде всего музыка .

— После победы на Евровидении в 2018 году все сомнения в правильности выбранного профессионального пути отпали?

— Наоборот, сомнений стало в 30 раз больше. Возможно, это со стороны звучит странно. Но это действительно так — чем больше хвалят, чем больше восторженных эпитетов, внимания, тем сильнее начинаешь анализировать свою игру, ее качество. У меня никогда не было такого периода, когда я полностью был доволен собой.

— Что Вам сказали родители после победы на Евровидении?

— Папа и мама, когда решили сделать из меня профессионального музыканта, до конца не понимали, что из этой затеи может получиться. У моих родителей нет профессионального музыкального образования, поэтому они действовали, скорее, интуитивно, рисковали в определенной степени. С шести лет мы каждый день часами занимались музыкой. Это был тяжелейший труд, когда каждый час и каждая минута посвящена работе. Поэтому когда случилась победа на Евровидении, с одной стороны, все понимали, что это закономерно. Но с другой — мы все знали, что и обстоятельства сложились крайне удачно.

Вообще, становление профессионального музыканта — долгий и сложный процесс. Люди видят небоскреб, восторгаются его высотой, но многие не представляют, как он строился с нулевого. Поэтому у папы и мамы вполне земная точка зрения на происходящее в моей карьере. И это совсем не бурное и показное восхищение.

Вадим Пискарёв

Иван Бессонов родился в Санкт-Петербурге в 2002 году. Его родители — люди творческие: отец — звукорежиссер и композитор кино Алексей Григорьев, мама — эстрадная скрипачка Мария Бессонова. Первой преподавательницей Ивана была Ольга Курнавина — известный в Санкт- Петербурге музыкальный педагог. В 2016 году вся семья перебрались в Москву, где молодой человек стал учеником Центральной музыкальной школы при Консерватории имени Чайковского.

В 2015 году он выступил как профессиональный композитор в документальном кино Виктора Косаковского. В том же году талантливый музыкант получил Гран-при на Международном юношеском конкурсе имени Фредерика Шопена в Санкт-Петербурге. В 2016 году Бессонов стал лауреатом конкурса правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования».

В 2017 году Иван получил первую премию на международном конкурсе Astana Рiаno Passion в Астане, стал финалистом телевизионного музыкального конкурса «Синяя птица» на канале «Россия-1» и обладателем первой премии конкурса «Молодые дарования России».

В 2018 году Иван Бессонов в очередной раз стал лауреатом международного конкурса Grand Piano Competition. И в том же году он одержал победу на конкурсе молодых исполнителей классический музыки «Евровидение» в Эдинбурге.

В 2019 году удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года». В 2020-м — Гран-при всероссийского конкурса «Созвездие». В 2021-м — лауреат музпремии «Виктория»

Бессонов дает сольные концерты в России и за рубежом (в Австрии, Германии, Италии и в других странах), сотрудничает с ведущими мировыми дирижерами — Валерием Гергиевым, Даниилом Спиваковым, Александром Сладковским.