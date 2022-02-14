Страны G7 анонсировали «тяжелейшие» санкции против России

Вашингтон, 14 февраля. Страны G7 готовы ввести против России «тяжелейшие» санкции. Об этом говорится в совместном заявлении «Большой семерки».

Заявление было составлено с учетом мнений глав финансовых ведомств стран G7, пишет издание Reuters.

«Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь массивные и незамедлительные последствия для российской экономики», — указывается в тексте заявления.

В сообщении говорится, что любая «дальнейшая военная агрессия» со стороны России против Украины будет встречена «быстрым, скоординированным и мощным ответом».

Ранее стало известно, что американская администрация не рассматривает возможность введения превентивных санкций против России. С таким заявлением выступил Пентагон.