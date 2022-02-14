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Мария Захарова призвала уважать выбор ливийцев после избрания Фатхи Башаги новым премьером

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:40
Весь мир
Мария Захарова призвала уважать выбор ливийцев после избрания Фатхи Башаги новым премьером
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России  / 

Москва, 14 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала избрание Фатхи Башаги главой нового правительства Ливии. Она призвала уважать решение местного парламента.

Отвечая на вопрос СМИ, пресс-секретарь отметила, что российское внешнеполитическое ведомство внимательно следит за развитием обстановки в североафриканском государстве. На прошлой неделе Палата представителей большинством голосов утвердила бывшего главу МВД Правительства национального согласия (ПНС) на посту премьер-министра страны.

Башага уже объявил о начале консультаций по формированию исполнительной власти. Ему поручено представить список министров на рассмотрение парламента в течение 15 дней.

«Исходим из того, что избрание собственного правительства — это прерогатива самих ливийцев. В данном случае за кандидатуру Фатхи Башаги высказалось большинство членов Палаты депутатов — представительного органа, созданного по итогам всенародного голосования», — сообщила Захарова.

Мария Захарова призвала уважать выбор ливийцев после избрания Фатхи Башаги новым премьером
fathibashaga.ly / الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

Между тем глава нелегитимного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба выразил несогласие с решением депутатов. Несмотря на окончание его мандата в конце декабря 2021 года, он подтвердил намерение исполнять обязанности до проведения всеобщих парламентских и президентских выборов.

«Полагаем, что этот выбор ливийских парламентариев следует уважать. Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьезному конфликту, а решались путем переговоров и достижения компромиссов», — отмечается в сообщении российского ведомства.

Представитель МИД выразила надежду, что новый кабмин сможет сплотить ливийское общество. Национальное примирение позволит успешно справиться с непростыми задачами переходного периода, которые включают подготовку к избирательному процессу.

Аналогичное мнение высказал российский бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, никто не вправе оспаривать назначение Фатхи Башаги премьером североафриканской страны, поскольку решение принято легитимным законодательным органом.

Избрание экс-главы МВД на пост главы правительства стало очередным сбывшимся прогнозом президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Ранее социолог заявил, что ливийский политик обладает мужеством и упорством в достижении целей.

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