Психологи Пунина и Батуева посоветовали не пытаться продлить период влюбленности

Москва, 14 февраля. Попытка продлить влюбленность и первое эйфорическое состояние может привести к негативным последствиям для партнеров.

Лучше всего как можно скорее дать влюбленности перерасти в более глубокое чувство. Таким мнением поделились психологи Юлия Пунина и Ольга Батуева.

Влюбленность — это лишь начальная стадия процесса. Данный период также характерен тем, что человек склонен идеализировать свою вторую половинку.

«Важно принимать человека, скажем так, в 3D-модели со всеми достоинствами и недостатками, а не как плоского персонажа. Нужно прояснять свои совпадения, несовпадения, договариваться друг с другом», — объяснила Батуева в беседе с РИА Новости.

При построении долгосрочных и зрелых отношений важны совпадение интересов и целей партнеров. А главное правило счастливых взаимоотношений — умение разговаривать и слышать друг друга, резюмировали специалисты.

Влюбленность полезна для здоровья человека, так как она делает его более счастливым. Об этом ранее заявила эндокринолог Екатерина Шереметьева.