На коронацию Чарльза не допустят принца Гарри и Меган Маркл

Британские и австралийские СМИ единогласно заявляют, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не появятся на знаменитом балконе Букингемского дворца, когда будет коронован принц Уэльский Чарльз.

Стоит отметить, что герцогу и герцогине Сассекским не найдется места не столько потому, что они «убежали» из дворца, но и потому что торжественная церемония пройдет в урезанном формате.

Как сообщил собственный источник издания The Mail, коронация станет куда менее значимым событием, чем церемония восхождения на трон Елизаветы II в 1953 году.

Курс, выбранный дворцом в отношении официальных мероприятий, сейчас стали называть «Скромной и компактной монархией».

Коронация теперь будет короче, быстрее, меньше и, соответственно, дешевле.

Но в Кларенс-хаус представители Чарльза и Камиллы не делают смелых выводов.

«Детальное планирование коронации начинается с момента вступления на престол. Так что на данном этапе никаких планов подобного рода нет», — заявил пресс-секретарь монарших персон.

Коронация принца Чарльза должна будет состояться в течение года после его официального вступления на престол. Подготовка к событию уже идет полным ходом и получила кодовое название «Золотая сфера».

Когда короновали Елизавету II, в Вестминстерское аббатство были приглашены более восьми тысяч высокопоставленных лиц, а в параде участвовали более чем 40 тысяч военнослужащих. Сама церемония же длилась более чем три часа.

Сейчас же гостей будет не больше двух тысяч, по продолжительности мероприятие также будет уступать тому, что происходило в 1953-м.

«Я не удивлюсь, если потом увижу только Чарльза и Камиллу, Кейт и Уильяма и их детей на балконе Букингемского дворца», — сообщал источник.

Ожидается, что после коронации бок о бок новоиспеченные король Чарльз и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз проедут по крупным городам Соединенного Королевства.

Ранее сообщалось, как Принц Чарльз выгнал младшего брата из Виндзорского замка после скандала с изнасилованием.