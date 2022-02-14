Палестинский подросток погиб в столкновениях с ЦАХАЛ на Западном берегу

Рамалла, 14 февраля. Семнадцатилетний палестинский подросток Мухаммад Абу Салах погиб при столкновении с израильскими силами безопасности в деревне Силат Аль-Харития в нескольких километрах северо-западнее города Дженин.

Израильские военные прибыли в населенный пункт для сноса верхнего этажа здания, в котором зарегистрирован подозреваемый в терроризме и находящийся в бегах Мухаммад Джарадат. В результате это было сделано с применением взрывчатки и бульдозера.

IDF publishes a video of troops operating in the Palestinian village of Silat al-Harithiya, and demolishing a floor in the home of Mahmoud Jaradat, who was charged in the deadly shooting attack near Homesh in December. pic.twitter.com/wnIKHZF7W5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 14, 2022

Вскоре после появления израильтян в деревню стали стягиваться палестинцы из ближайших окрестностей. Как сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несколько сотен человек принялись забрасывать военных камнями и взрывпакетами, ответом на что послужили боевые патроны и резиновые пули. В результате этих событий и погиб 17-летний Абу Салах, а Минздрав Палестины сообщил о десятках раненых.

«Войска выявили несколько вооруженных участников беспорядков и открыли огонь в их сторону, чтобы нейтрализовать угрозу», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израиль разрушает дома террористов, совершивших нападение на евреев. В основе данной практики, широко осуждаемой как форма коллективного наказания, лежит мнение о том, что религиозные фанатики задумаются хотя бы о своих родных, чья жизнь сильно усложнится из-за их деятельности.

#Israel #Palestinians : Palestinian media showing Israeli army demolishing water wells in village in West Bank pic.twitter.com/vuzBeOlPBx — sebastian usher (@sebusher) February 2, 2022

Эффективность этого метода спорна. С одной стороны, зафиксированы случаи, когда родственники сами выдавали властям своих близких или сообщали об их намерениях. С другой — количество сносов жилищ лишь растет, что связано с самой психологией радикальных исламистов: они отдают весьма низкий приоритет материальным благам, однако собственную смерть и гибель членов семьи от рук израильтян они воспринимают как нечто позитивное, т.к. в таком случае они якобы на правах «мучеников» автоматически должны попасть в рай.

Джарадат подозревается в убийстве 25-летнего студента иешивы Иегуды Диментмана, а также в ранении еще двоих израильтян в заброшенном с 2005 года поселении Хомеш на Западном берегу. На выезде из пункта автомобиль с пострадавшими был расстрелян палестинцами.