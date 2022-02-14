Военный комитет Ливии надеется на объединение армии при Фатхи Башаге

Триполи, 14 февраля. С избранием нового премьер-министра Ливии Фатхи Башаги появилась надежда на скорое объединение военного ведомства. Об этом рассказал член Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-майор Фарадж ас-Савах.

По его словам, офицеры с Запада и Востока страны намерены консолидировать армию в кратчайшие сроки. Они рассчитывают на поддержку будущего кабмина.

«Много надежд возлагается на объединение армии в свете существования нового консенсусного правительства во главе с бывшим министром внутренних дел Фатхи Башагой», — сказал Фарадж ас-Савах.

Генерал добавил, что, по некоторым данным, глава уходящего кабмина Абд аль-Хамид Дабиба подкупил ряд группировок на западе страны. Он намерен добиться у них поддержки, чтобы узурпировать управление государством.

fathibashaga.ly / الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

При этом член СВК выразил оптимизм по поводу ликвидации незаконных вооруженных формирований. Ас-Савах уверен, что ситуация с безопасностью улучшится после вынесения парламентом вотума доверия кабинету министров Башаги.

Палата представителей в четверг, 10 февраля, назначила экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу премьер-министром. В течение ближайших 15 дней ему поручено сформировать новую исполнительную власть на смену администрации Дабибы, мандат которой завершился 24 декабря 2021 года.

Ранее назначенный премьер объявил о начале консультаций по созданию кабмина. Обсуждения ведутся с участием представителей всех политических сторон.