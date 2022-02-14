Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 13:48
13:46
Происшествия
Жительница Татарстана нашла мертвой 12-летнюю дочь
13:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области
13:43
Экономика
Кризис на Украине стал фактором роста нефтяных цен в Японии
13:43
Спорт
Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены выступят под флагом РФ
13:42
Политика
Кедми предсказал масштабную операцию России в Европе после обострения на Украине
13:41
Политика
Апофеоз абсурда: Альгис Микульскис о затягивании Украины в войну
13:40
Армия
Российские десантники отработали уничтожение диверсантов в приграничных районах Белоруссии
13:40
Общество
Песков заявил, что День влюбленных не повлиял на работу администрации президента
13:39
Происшествия
Экс-главу Раменского района Кулакова арестовали по делу об убийстве чиновницы Исаенковой
13:38
Экономика
Аналитик Иманишвили спрогнозировал динамику мировых цен на продовольствие
Все новости

Военный комитет Ливии надеется на объединение армии при Фатхи Башаге

Весь мир
Военный комитет Ливии надеется на объединение армии при Фатхи Башаге
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 14 февраля. С избранием нового премьер-министра Ливии Фатхи Башаги появилась надежда на скорое объединение военного ведомства. Об этом рассказал член Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-майор Фарадж ас-Савах.

По его словам, офицеры с Запада и Востока страны намерены консолидировать армию в кратчайшие сроки. Они рассчитывают на поддержку будущего кабмина.

«Много надежд возлагается на объединение армии в свете существования нового консенсусного правительства во главе с бывшим министром внутренних дел Фатхи Башагой», — сказал Фарадж ас-Савах.

Генерал добавил, что, по некоторым данным, глава уходящего кабмина Абд аль-Хамид Дабиба подкупил ряд группировок на западе страны. Он намерен добиться у них поддержки, чтобы узурпировать управление государством.

Военный комитет Ливии надеется на объединение армии при Фатхи Башаге
fathibashaga.ly / الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

При этом член СВК выразил оптимизм по поводу ликвидации незаконных вооруженных формирований. Ас-Савах уверен, что ситуация с безопасностью улучшится после вынесения парламентом вотума доверия кабинету министров Башаги.

Палата представителей в четверг, 10 февраля, назначила экс-главу МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу премьер-министром. В течение ближайших 15 дней ему поручено сформировать новую исполнительную власть на смену администрации Дабибы, мандат которой завершился 24 декабря 2021 года.

Ранее назначенный премьер объявил о начале консультаций по созданию кабмина. Обсуждения ведутся с участием представителей всех политических сторон.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Военный комитет Ливии надеется на объединение армии при Фатхи Башаге
ливия башага фатхи башага совместный военный комитет свк 5+5
Комментировать