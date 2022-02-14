Апофеоз абсурда: Альгис Микульскис о затягивании Украины в войну

Ситуация вокруг Украины накаляется с каждым днем. Заявления политиков и действия тех, кто эти заявления реализует, все чаще заставляют приходить к самым пессимистичным выводам. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале рассматривает события минувших выходных и объясняет, почему самые значимые из них являются признаками затягивания Украины в пропасть войны.

Вот, честное слово, в интернет хоть не выходи — сплошная «российская агрессия против Украины» и буквально терабайты рассуждений, аналитики, предположений… Впрочем, разве может быть иначе, если апологеты войны ежедневно выпускают в информационное пространство все новые и новые «страшилки», одна чуднее другой. А завсегдатаи Сети тут же принимаются стучать по клавиатурам, раздувая медийные пузыри до неимоверных размеров. И все бы ничего, кабы источники этого «словесного наводнения» не ставили перед собой единственной, четко очерченной цели: инициировать новую бойню в Донбассе, сделав Россию ее полноценной участницей…

Конец минувшей недели ознаменовался сразу несколькими событиями, поднявшими градус антироссийской истерики до небывалых прежде высот.

Сначала агентство Bloomberg, сославшись на неких неведомых «чиновников», сообщило, что Москва нападет, не дождавшись окончания Олимпиады. Называлась даже точная дата — 15 февраля.

ФБА «Экономика сегодня» /

«В пятницу Соединенные Штаты предупредили, что вторжение России в Украину может быть неизбежным, и призвали всех граждан США срочно покинуть страну в течение 24–48 часов. Предупреждение прозвучало после того, как Вашингтон проинформировал союзников о сценарии, согласно которому российские войска перейдут границу из Беларуси, что будет сопровождаться кибератаками и ракетными ударами. В брифинге американской разведки была конкретная ссылка на следующую среду, 16 февраля, как на дату начала наземного вторжения, сообщили Politico три официальных лица из Вашингтона, Лондона и Украины», — говорилось в материале издания.

Затем издание Politico, опять-таки, со ссылкой на «информированные источники», обнародовало итоги видеоконференциис лидерами западных стран, ЕС и НАТО, в ходе которой советник главы Белого дома по национальной безопасностиперенес дату «вторжения» с 15-го числа на 16-е.

Разумеется, все эти прогнозы не остались без соответствующего внимания. Так, первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter-аккаунте дал им вполне исчерпывающую оценку:

«Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что нагнетаемая США истерия пошла на убыль. Может быть, ситуацию сглазили, поскольку у тех, кто сеет панику, явно открылось второе дыхание. Наши войска по-прежнему находятся на нашей территории. И мне интересно: вторгнутся ли США на Украину сами? Кто-то же должен после такой наводящей панику кампании».

К сегодняшнему дню можно сказать, что авторы «наводящей панику кампании», хоть и частично, но добились желаемого: иностранные дипломаты и обычные граждане начали массово покидать Киев, крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам, что прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины и даже сам папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра помолился за мир на берегах Днепра…

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Украина может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией», — цитирует дипломата портал News24UA.

А что же, собственно, сама Незалежная? А там тоже «не унывают» и рассыпаются в заявлениях, некоторые из которых вполне тянут на сенсацию. Как, например, слова посла Украины в Великобритании сказанные им в эфире ВВС Radio 5:

Впрочем, что бы там ни говорили в Киеве — для Запада все эти речи интереса не представляют. В Вашингтоне сказали «война», значит, война, и ставшая знаменитой сентенция Владимира Путина, по заключению автора Telegram-канала «Голос Мордора», заиграла совершенно иными смыслами:

«Похоже, что Запад воспринял фразу Владимира Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица!» как прямое руководство к действию и начал это самое, что красавица должна терпеть, проделывать с Украиной. И мнение Украины вообще никого не интересует. Это уже не нагнетание и даже не истерика — события вошли в фазу самого настоящего изнасилования Украины, и она должна это беспрекословно терпеть и не жаловаться. Нет у нее никакого голоса. Украинские политики и чиновники могут сколько угодно говорить, что они не видят признаков того, что Россия готова напасть на Украину, но им лишь приказывают закрыть рты».

wikipedia.org / Dmitry Rozhkov

И все же, если вышеприведенные домыслы о скорой «российской агрессии», хотя бы выглядят как «чучело правды», как нечто, похожее на нее, но ею не являющееся, то рассказы некоего «политолога»о том, что «в резиденции российского лидера на днях был совершен тайный шаманский обряд, гарантирующий ему воинские победы, причем в жертву был принесен орел», выглядят уже чем-то, что окутано явным флером безумия. И самое поразительное в этом то, что находятся люди, которые верят Соловью. Ну, да, Кащенко им в помощь…

К сожалению, на сатирической ноте закончить данный материал не получится. Потому что все творимое Западом вокруг Украины является именно тем, чем кажется: Киев буквально за волосы втягивают в войну, а он не сказать что очень уж сопротивляется. Иначе на линии разграничения не стояла бы 150-тысячная группировка ВСУ, а абсурд, культивируемый в американских и европейских СМИ, не находил бы своей аудитории.