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МИД КНР заявил о работе посольства на Украине в штатном режиме

Политика
МИД КНР заявил о работе посольства на Украине в штатном режиме
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 14 февраля. Посольство и консульства КНР на Украине работают в обычном режиме. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

По словам дипломата, Китай внимательно следит за обстановкой на Украине, но пока не видит причин эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.

«Китайская сторона внимательно следит за ситуацией на Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме», — сказал он на брифинге.

Ван Вэньбинь добавил, что ведомства продолжат поддерживать тесные контакты с находящимися на Украине китайскими гражданами и учреждениями, а также своевременно оказывать им консульскую помощь, обеспечивать эффективную защиту их безопасности, законных прав и интересов.

Гражданам Израиля стоит покинуть Украину. С таким заявлением ранее выступил премьер-министр ближневосточной страны Нафтали Беннет.

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