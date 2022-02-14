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Дандыкин: масштабные учения ВМФ РФ призваны отучить Запад от антироссийских провокаций

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:00
Армия
Дандыкин: масштабные учения ВМФ РФ призваны отучить Запад от антироссийских провокаций
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Москва, 14 февраля. Масштабные учения ВМФ РФ в разных регионах мира демонстрируют США и другим странам Запада, что агрессия в отношении Москвы может иметь печальные последствия, заявил капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

В интервью «ПолитЭксперту» он предупредил страны Запада о жестком ответе России на агрессивные выпады в свой адрес. Эксперт напомнил, что западные военные очень часто устраивают провокации у российских границ. Кроме того, против Москвы развернута настоящая информационная война.

«Ее инициаторы — США, а у них на подхвате — Британия, да и сама Украина, которой некуда деваться. Такая масштабная игра на нервах. Но как бы им не заиграться, вот в чем опасность», — объяснил Дандыкин.

Он отметил, что в последнее время вокруг украинского вопроса искусственного нагнетается военная истерия. По его словам, учения ВМФ РФ призваны отучить Запад от антироссийских провокаций. Дандыкин напомнил, что в Киеве активно муссируется тема «силового захвата» российского Крыма. При этом маневры кораблей ВМФ РФ в Черном море продемонстрируют всем, что не нужно предпринимать безрассудных действий.

Ранее сообщалось, что свыше трех десятков кораблей Черноморского флота покинули пункты базирования и отправились на учения с отработкой ракетных стрельб. Стоит отметить, что сравнение боевых возможностей ВС РФ и НАТО недавно вызвало неоднозначную реакцию в западных СМИ, передает Infox.

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