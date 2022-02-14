Лукашенко: ВС РФ покинут Белоруссию только после окончания учений Союзного государства

Минск, 14 февраля. Сроки возвращения российских военных из Белоруссии домой определяются, но это будет лишь после завершения учения Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, ВС РФ покинут Белоруссию тогда, когда соответствующее решение примет Москва и Минск. Однако Запад давит на Союзное государство в этом вопросе, считает Лукашенко.

«Это мы будем принимать решение: это наша территория», — подчеркнул он.

Учения «Союзная решимость — 2022» стартовали в Белоруссии 10 февраля. Маневры планируют завершить уже к 20 февраля, заявили в Минобороны РФ.