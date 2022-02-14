Истощенные голодом сомалийцы пошли за продовольственной помощью в Могадишо

Могадишо, 14 февраля. Опустошившая сельские районы засуха побудила сомалийцев направиться в столицу за продовольственной помощью. Ожидается, что в ближайшие месяцы число голодающих увеличится, поскольку регион Африканского Рога столкнется с сильнейшей нехваткой воды за последнее десятилетие.

По информации Всемирной продовольственной программы ООН, отсутствие дождей, неурожаи и аномально высокий уровень смертности скота лишили местных жителей возможности выращивать, потреблять и продавать продукты. К маю с гуманитарным кризисом столкнутся до 4,6 миллиона сомалийцев.

«Засухи на Африканском Роге становятся все более частыми и серьезными и являются одним из ключевых факторов голода во всем регионе, разрушающих средства к существованию и вынуждающих семьи покидать дома. Эти последствия усиливают необходимость немедленных гуманитарных действий», — сказал региональный директор ВПП ООН по Восточной Африке Майкл Данфорд.

Отсутствие дождей также стало причиной перемещения населения, поскольку люди вынуждены искать воду и пастбища. Сомалийские власти в ноябре 2021 года объявляли чрезвычайное гуманитарное положение, поскольку пострадали юго-центральные районы.

«В этом сезоне воздействие на семьи ощущается более остро из-за многочисленных, продолжительных засух, ухудшения ситуации в области безопасности, нашествия пустынной саранчи, резкого роста цен на продовольствие и сокращения количества денег, выделяемых донорами», — заявляли представители фонда «Спасите детей».

В 2011 году, когда ООН объявила голод в некоторых районах Сомали, умерли 250 тысяч человек. Половина из них — несовершеннолетние. Теперь Всемирная продовольственная программа, в рамках реагирования на засуху в Африканском Роге, призывает выделить 327 миллионов долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности граждан и помочь общинам пережить экстремальные климатические потрясения.

Сомалийские лидеры также пытались мобилизовать местную поддержку, и многие откликнулись. Например, созданная в начале февраля 2022 года премьером Мохамедом Хусейном Робле команда собирает пожертвования от бизнесменов и диаспор, а после распределяет средства между проживающими в лагерях для перемещенных лиц.

«На местах работает не так много гуманитарных учреждений, а люди срочно нуждаются в жилье, еде, воде и хороших санитарных условиях», — добавил глава благотворительного фонда.

По его словам, ежедневно в столичные лагеря прибывают от пяти до десяти отчаявшихся семей. Одна из женщин поделилась, что прошла пешком более 500 километров от дома в южном городе Сааков до Могадишо.

«Все проблемы, с которыми я столкнулась, связаны с засухой. У нас нет воды, скот погиб, и когда я потеряла все, я дошла до столицы за семь дней. Кто-то умирал по дороге от голода», — добавила истощенная сомалийка.

Кроме того, в больницы поступает все больше пациентов с острой недостаточностью питания. Людей с недоеданием лечат бесплатно. Ранее премьер Сомали в ходе встречи с религиозными лидерами, активистами гражданского общества и бизнесменами призывал помочь пострадавшему от засухи населению.