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Истощенные голодом сомалийцы пошли за продовольственной помощью в Могадишо

Весь мир
Истощенные голодом сомалийцы пошли за продовольственной помощью в Могадишо
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Могадишо, 14 февраля. Опустошившая сельские районы засуха побудила сомалийцев направиться в столицу за продовольственной помощью. Ожидается, что в ближайшие месяцы число голодающих увеличится, поскольку регион Африканского Рога столкнется с сильнейшей нехваткой воды за последнее десятилетие.

По информации Всемирной продовольственной программы ООН, отсутствие дождей, неурожаи и аномально высокий уровень смертности скота лишили местных жителей возможности выращивать, потреблять и продавать продукты. К маю с гуманитарным кризисом столкнутся до 4,6 миллиона сомалийцев.

«Засухи на Африканском Роге становятся все более частыми и серьезными и являются одним из ключевых факторов голода во всем регионе, разрушающих средства к существованию и вынуждающих семьи покидать дома. Эти последствия усиливают необходимость немедленных гуманитарных действий», сказал региональный директор ВПП ООН по Восточной Африке Майкл Данфорд.

Отсутствие дождей также стало причиной перемещения населения, поскольку люди вынуждены искать воду и пастбища. Сомалийские власти в ноябре 2021 года объявляли чрезвычайное гуманитарное положение, поскольку пострадали юго-центральные районы.

«В этом сезоне воздействие на семьи ощущается более остро из-за многочисленных, продолжительных засух, ухудшения ситуации в области безопасности, нашествия пустынной саранчи, резкого роста цен на продовольствие и сокращения количества денег, выделяемых донорами», — заявляли представители фонда «Спасите детей».

В 2011 году, когда ООН объявила голод в некоторых районах Сомали, умерли 250 тысяч человек. Половина из них — несовершеннолетние. Теперь Всемирная продовольственная программа, в рамках реагирования на засуху в Африканском Роге, призывает выделить 327 миллионов долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности граждан и помочь общинам пережить экстремальные климатические потрясения.

Сомалийские лидеры также пытались мобилизовать местную поддержку, и многие откликнулись. Например, созданная в начале февраля 2022 года премьером Мохамедом Хусейном Робле команда собирает пожертвования от бизнесменов и диаспор, а после распределяет средства между проживающими в лагерях для перемещенных лиц.

«На местах работает не так много гуманитарных учреждений, а люди срочно нуждаются в жилье, еде, воде и хороших санитарных условиях», — добавил глава благотворительного фонда.

По его словам, ежедневно в столичные лагеря прибывают от пяти до десяти отчаявшихся семей. Одна из женщин поделилась, что прошла пешком более 500 километров от дома в южном городе Сааков до Могадишо.

«Все проблемы, с которыми я столкнулась, связаны с засухой. У нас нет воды, скот погиб, и когда я потеряла все, я дошла до столицы за семь дней. Кто-то умирал по дороге от голода», — добавила истощенная сомалийка.

Кроме того, в больницы поступает все больше пациентов с острой недостаточностью питания. Людей с недоеданием лечат бесплатно. Ранее премьер Сомали в ходе встречи с религиозными лидерами, активистами гражданского общества и бизнесменами призывал помочь пострадавшему от засухи населению.

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