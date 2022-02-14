МОК заявил об отмене церемонии награждения, если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады

Москва, 14 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире.

Награждение фигуристок будет отменено, если Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщается в опубликованном релизе Международного олимпийского комитета.

Спортивный арбитражный суд ранее разрешил российской фигуристке выступать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. Однако на данный момент судьба золотых медалей, которые фигуристы выиграли в командном турнире, не решена.

МОК станет придерживаться жесткой позиции в вопросе расследования окружения спортсменки. Об этом ранее предупредил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.