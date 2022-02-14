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МОК заявил об отмене церемонии награждения, если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:01
Спорт
МОК заявил об отмене церемонии награждения, если Валиева попадет на пьедестал Олимпиады
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Москва, 14 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире.

Награждение фигуристок будет отменено, если Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщается в опубликованном релизе Международного олимпийского комитета.

Спортивный арбитражный суд ранее разрешил российской фигуристке выступать в одиночных соревнованиях на Олимпиаде. Однако на данный момент судьба золотых медалей, которые фигуристы выиграли в командном турнире, не решена.

МОК станет придерживаться жесткой позиции в вопросе расследования окружения спортсменки. Об этом ранее предупредил директор по коммуникациям комитета Марк Адамс.

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мок олимпиада валиева фигурное катание
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