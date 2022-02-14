Бойцы ВСУ отрабатывают стрельбы из ПТРК NLAW в Донбассе

Луганск, 14 февраля. Военные инструкторы из Британии обучают военнослужащих ВСУ в Донбассе пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что у подконтрольного Киева населенного пункта Дмитровка британские инструкторы проводят с личным составом украинской армии занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW. Он напомнил, что эти противотанковые ракетные комплексы были поставлены ВСУ в конце января.

Он также добавил, что на полигоне возле Краматорска бойцы 81-й аэромобильной бригады отрабатывают ведение боя в городских условиях в ночное время. Разведка ЛНР также сообщила о проведении украинскими военными рекогносцировки для размещения подразделений, которые вскоре прибудут из Харьковской области.

Кроме того, командование ВСУ на базе 1129-го зенитно-ракетного полка формирует соединение ПВО, которое вооружат ПЗРК «Стингер». Обучать расчеты будут военные инструкторы из Канады.

Ранее «Царьград» со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина писал, что обстановка на линии разграничения в Донбассе остается напряженной. Эксперты считают ситуацию взрывоопасной.