Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 13:48
13:46
Происшествия
Жительница Татарстана нашла мертвой 12-летнюю дочь
13:43
Происшествия
СК возбудил дело после убийства замначальника управления автодорог Тамбовской области
13:43
Экономика
Кризис на Украине стал фактором роста нефтяных цен в Японии
13:43
Спорт
Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены выступят под флагом РФ
13:42
Политика
Кедми предсказал масштабную операцию России в Европе после обострения на Украине
13:41
Политика
Апофеоз абсурда: Альгис Микульскис о затягивании Украины в войну
13:40
Армия
Российские десантники отработали уничтожение диверсантов в приграничных районах Белоруссии
13:40
Общество
Песков заявил, что День влюбленных не повлиял на работу администрации президента
13:39
Происшествия
Экс-главу Раменского района Кулакова арестовали по делу об убийстве чиновницы Исаенковой
13:38
Экономика
Аналитик Иманишвили спрогнозировал динамику мировых цен на продовольствие
Все новости

МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на ОИ

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 13:10
1
Спорт
МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на ОИ
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Москва, 14 февраля. Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение допустить до олимпийских соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву. Сообщалось, что из-за обнаружения сомнительной допинг-пробы у фигуристки церемония награждения была временно перенесена.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию, в составе которой была Камила Валиева, выиграла золото в командном турнире. Спортсменку временно отстраняли от соревнований. Сейчас фигуристка готовится к одиночному катанию 15 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на ОИ
мок олимпиада валиева
1 комментарий