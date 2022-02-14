МОК отменил церемонию награждения медалистов командного турнира по фигурному катанию на ОИ

Москва, 14 февраля. Исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение допустить до олимпийских соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву. Сообщалось, что из-за обнаружения сомнительной допинг-пробы у фигуристки церемония награждения была временно перенесена.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию, в составе которой была Камила Валиева, выиграла золото в командном турнире. Спортсменку временно отстраняли от соревнований. Сейчас фигуристка готовится к одиночному катанию 15 февраля.