Дилерские центры продают машины Lada Vesta SW Cross с большой накруткой

Москва, 14 февраля. Дилеры стали продавать модель Lada Vesta SW Cross с большой наценкой. Ее стоимость достигла 1,9 млн рублей, что на несколько сотен тысяч рублей выше розничной цены производителя, сообщает «Газета.Ру».

Этот автомобиль с автоматической коробкой передач и мотором мощностью 113 л. с. в комплектации Luxe с пакетом Prestige на сайте АвтоВаза можно приобрести за 1,2–1,3 млн рублей.

Дилерский центр, продающий Vesta SW Cross почти за 2 млн, утверждает, что на нее установлено дополнительное оборудование стоимостью почти 600 рублей. В список «допов» включены сигнализация, шумоизоляция и тонировка.

Опрос в конце прошлого года показал, что 60% россиян столкнулись с навязыванием ненужного оборудования и аксессуаров при покупке машины.