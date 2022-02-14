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Шольц заявил, что по пути в Киев ждет от Москвы «сигнала о деэскалации»

Политика
Шольц заявил, что по пути в Киев ждет от Москвы «сигнала о деэскалации»
Global Look Press  /  Clemens Bilan / Pool

Берлин, 14 февраля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пригрозил России «серьезными последствиями» в случае эскалации ситуации на Украине.

Немецкий канцлер посетит Киев с официальным визитом 14 февраля. По пути в Киев он сделал заявление, в котором упомянул Россию. По его словам, он ждет от Москвы «сигнала о деэскалации», а также выражает поддержку Украине.

«Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе», — сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил о намерении подробнее узнать обеспокоенности Москвы во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Политик прибудет Москву 15 февраля.

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украина россия германия шольц
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