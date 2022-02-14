«JourФак Манукяна». На смену Мистеру Бину пришли Джонсон и Трасс?

Визиту министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Признаюсь, у меня осталось довольно гнетущее впечатление от визита министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Ее фото в танке оказывается было не самым глупым действием, которое она могла совершить. То, что Трасс наговорила на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, это, конечно, за гранью. Именно поэтому просочилась в СМИ информация о том, что мадам из Великобритании вдруг оказывается не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Пришлось послу этой страны срочно поправлять свою коллегу, но конфуз получился эпичный.

Раньше, даже если мы считали британских руководителей своими соперниками, мы все же уважали их. Сегодня же они нам скорее напоминают комиков. Разве похожи Джонсон и Трасс на Черчилля и Тэтчер? Нисколько! А вот на Мистера Бина по повадкам и интеллекту они вполне похожи. Борис Джонсон так любит пьянки-гулянки, что не смог от них отказаться во время национального карантина. Разумеется, возник серьезный скандал, замаячила отставка, и вдруг этот предприимчивый парень решил за счет России снова вернуть свой рейтинг и отвлечь внимание от внутренней повестки внешней тематикой.

А как проще всего сегодня на Западе заработать очки у своих избирателей? Наехать на Россию. Это Борис Джонсон успешно и продемонстрировал. Потом решили Лиз Трасс прислать в нашу страну на переговоры. Она, конечно, провела переговоры с Сергеем Лавровым, но даже он остался в недоумении, сказав, что делать их закрытыми не было особого смысла, так как там были обычные публичные лозунги Великобритании, которые мы и так все слышали.

Если у руля Великобритании сегодня такие персонажи, то быть беде. Уважать их, конечно, не получится, слишком жалкие они для этого. Я выше упомянул Мистера Бина и похожесть Джонсона и Трасс на него. Однако, справедливости ради, сам Роуэн Аткинсон, который исполнил роль этого незадачливого персонажа, мною глубоко уважаем. Он настоящий интеллектуал и личность. А ведь согласитесь, насколько это выглядит удивительно, что Борис Джонсон и Лиз Трасс созвучны именно комическому персонажу, в котором собрана вся нелепость, которая возможна в британском характере.