Астрологи назвали знаки зодиака, у которых больше всех шансов вступить в брак в 2022 году

Москва, 14 февраля. Свадьба для многих является заветной мечтой, которая может сбыться в 2022 году. Астрологи назвали пять знаков зодиака, у которых есть все шансы на брак по любви.

Среди счастливчиков, которых в этом году ожидает свадебная церемония или как минимум помолвка, оказались Стрельцы. Людям, рожденным под этим созвездием, наконец-то удастся найти и посвятить себя кому-то, кто заставит их почувствовать себя здоровыми и счастливыми. Однако для успешного исхода представителям данного знака нужно просто успокоиться и сосредоточиться на партнере.

Счастье на личном фронте также ждет Водолеев. Текущий год станет самым подходящим временем для того, чтобы жениться или выйти замуж и остепениться — шансы на это достаточно высоки! Главное, суметь сделать правильный выбор.

pexels.com / Emma Bauso

Благоприятным 2022 год может стать и для Раков, особенно, если они давно уже задумывались о свадьбе. Получить искомое представители данного знака зодиака смогут с помощью правильного настроя, который притянет к ним возможность для вступления в брак, а также поможет найти подходящего кандидата в супруги.

Пора начать планировать торжественную церемонию и Весам. Сейчас им следует проявить инициативу и сделать кому-нибудь предложение руки и сердца — это станет хорошим шагом к принятию правильного решения. При этом идеальным брак станет только в том случае, когда Весы в это поверят, передает The Times of India.

Поиски второй половинки в этом году успешно закончатся и для Рыб. С большой вероятностью их ждет помолвка, которая и положит конец метаниям представителей знака, разыскивающих родственную душу.

Астрологи ранее перечислили три знака зодиака, которых ждет успех на любовном фронте в зрелом возрасте. Так, например, женщины-Близнецы из-за требовательности к своим партнерам только с годами начинают больше ценить отношения, становясь ласковее и покорнее.