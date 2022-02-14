МИД РФ: спецслужбы США намерены задействовать «спящих» экстремистов в Сирии

Москва, 14 февраля. Российские военные в Сирии получили данные о планах спецслужб США задействовать «спящих» экстремистов в регионе, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов 14 февраля.

По его словам, Вашингтон намерен ориентировать экстремистов против сирийских силовиков и военнослужащих ВС РФ и Ирана. Группировка российских войск уже принимает соответствующие меры, добавил замминистра.

Ранее в США «подловили» американского лидера Джо Байдена на манипуляции фактами относительно военных операций в Сирии. Президент обходит стороной вопросы, которые связаны с законностью действий Пентагона в САР. Также не до конца понятно, как же миссии ВС США в Сирии «защищают американцев».