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Москвич заявил о расовой дискриминации на сайте Nike и пожаловался в СК России

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 12:47
Общество
Москвич заявил о расовой дискриминации на сайте Nike и пожаловался в СК России
Пресс-служба ГУ СК России по Республике Крым

Москва, 14 февраля. Житель Москвы пожаловался в Следственный комитет России на американскую компанию по продаже спортивной одежды и обуви Nike из-за расовой дискриминации.

Москвич написал письмо в Следственный комитет России с просьбой проверить компанию Nike на предмет расовой дискриминации. По словам жителя российской столицы, на русскоязычном портале компании по продаже одежды практически отсутствуют модели европеоидной расы. При этом представители американской компании пока не дали официального комментария.

Актриса Николь Кидман, в свою очередь, указала на дискриминацию женщин старше 40 лет в Голливуде. По словам артистки, звездам после 39 лет сложнее получить роль, так как им часто отказывают на кастингах. Кроме того, актрисы старше 40 лет реже получают предложения по работе, чем молодые представительницы профессии.

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следственный комитет дискриминация nike
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