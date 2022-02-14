Политолог Евстафьев раскрыл самую страшную провокацию США на Украине

Киев, 14 февраля. Ситуация вокруг Украины сложилась в действительности очень грустная и очень опасная, и последняя кампания США может привести к настоящему геноциду миллионов украинцев.

Все западные партнеры Киева на самом деле просто ненавидят Украину и каждым своим действием приближают ее гибель, причем во всех смыслах. В рамках масштабной кампании по провоцированию России на военные действия США фактически ввели блокаду Украины, а европейцы с радостью это поддержали. Вряд ли Запад ограничится только формальным запретом на использование украинского воздушного пространства. Если Вашингтон не добьется своего, уже через несколько дней перекроют и железнодорожные перевозки, а напоследок и автомобильный транзит. Закончится в итоге все полной торговой блокадой, что может привести к аналогу трагедии голодомора, случившегося в 30-х годах прошлого столетия.

С таким предупреждением в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» выступил профессор НИУ ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, подчеркнув, что информационная кампания США против России может в любой момент вылиться в акт геноцида против населения Украины. Это и есть самая страшная провокация США в этом регионе.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Посмотрите, как они все ненавидят Украину и украинцев. Ну это же просто сочится из каждого решения. Вот что сейчас делают наши европейские партнеры по указке США? Фактически объявлена воздушная блокада Украины. Что следующее будет? Железнодорожная блокада? Отменят поезда? Это же провоцирование нового голодомора со стороны Запада и в первую очередь США. Прекращение поставок жизненно важных элементов продовольствия, топлива. Куда мы катимся? Вот она самая страшная провокация США на Украине, а вовсе не война всех против всех», — указал на реальную опасность политолог.

Евстафьев отметил, что украинская власть тем временем слепо повинуется приказам из Лондона и Вашингтона, совершенно не задумываясь о последствиях. В то время как страна оказалась на грани масштабной торговой блокады Киев собрал уже около 80% своей армии на небольшом, по сути, пятачке в Донбассе. С такой концентрацией живой силы любой выстрел может привести к полному хаосу с непредсказуемыми последствиями. По мнению политолога, Москва должна развернуть широкую кампанию среди миллионов украинцев, проживающих в РФ, чтобы все они разом принялись писать на родину, объясняя загнанным на убой глупцам в погонах, что украинская власть вместе с американскими кураторами хочет только одного — положить их всех до одного в степях Донбасса во благо каких-то шкурных интересов США.

Ранее военный эксперт Яков Кедми описал черноморский сценарий полного уничтожения обороны Украины всего за пять часов.