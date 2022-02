Автору подкаста Alt-Right Armory грозит 30 лет тюрьмы за коллекцию нелегальных пулеметов

Вашингтон, 14 февраля. Создатель популярного в США альтернативно-правого подкаста обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, включая пулеметы. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 32-летнему Джозефу Полу Бергеру — автору популярного среди американских правых подкаста об оружии Alt-Right Armory и его 67-летнему отцу Джозефу Реймонду Бергеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Согласно заявлению прокуратуры, отец и сын обвиняются в незаконном ввозе в страну и хранении 13 пулеметов и 12 глушителей.

A Pennsylvania man who hosts an anti-government podcast called the “Alt-Right Armory” is accused of having “amassed an arsenal of fully automatic machine guns,” according to court filings. https://t.co/NmnxnpKmB1

Подкаст Alt-Right Armory, который был создан ветераном военно-морского флота Джозефом Полом Бергером, по версии New York Times является «любимым подкастом альтернативно-правых, посвященный огнестрельному оружию». Бергер, который пользовался псевдонимом GlockDoctor1488, обсуждал в подкасте использование 3D-принтеров для создания так называемых «призрачных пистолетов», у которых нет серийных номеров.

1/ Meet "GlockDoctor1488."



He's a neo-Nazi Navy vet and firearms instructor who's spent the last year disrupting Drag Queen Story Hours at Lehigh Valley libraries and running his podcast, Alt-Right Armory on @spreaker.



His name is Joseph Berger, age 31, in Bethlehem, PA. pic.twitter.com/ISbQegLfgb