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Автору подкаста Alt-Right Armory грозит 30 лет тюрьмы за коллекцию нелегальных пулеметов

Весь мир
Автору подкаста Alt-Right Armory грозит 30 лет тюрьмы за коллекцию нелегальных пулеметов
Global Look Press  /  Jeremy Hogan / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 14 февраля. Создатель популярного в США альтернативно-правого подкаста обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, включая пулеметы. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что 32-летнему Джозефу Полу Бергеру — автору популярного среди американских правых подкаста об оружии Alt-Right Armory и его 67-летнему отцу Джозефу Реймонду Бергеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Согласно заявлению прокуратуры, отец и сын обвиняются в незаконном ввозе в страну и хранении 13 пулеметов и 12 глушителей.

Подкаст Alt-Right Armory, который был создан ветераном военно-морского флота Джозефом Полом Бергером, по версии New York Times является «любимым подкастом альтернативно-правых, посвященный огнестрельному оружию». Бергер, который пользовался псевдонимом GlockDoctor1488, обсуждал в подкасте использование 3D-принтеров для создания так называемых «призрачных пистолетов», у которых нет серийных номеров.

Согласно судебным документам, Бергеры привлекли внимание правоохранительных органов после того, как агенты таможенной и пограничной службы перехватили посылки на их имя, которые содержали три глушителя, незаконно ввезенных в США. После этого следователи получили ордер на обыск.

«Обвиняемые предположительно обладали запасом незарегистрированных пулеметов и глушителей в нарушение Национального закона об огнестрельном оружии. Это оружие чрезвычайно опасно, поэтому существуют законы, регулирующие его хранение», — заявила прокурор Дженнифер Арбитье Уильямс.

Также указывается, что все оружие было вручную доработано из полуавтоматического в полностью автоматическое.

Если Бергеров признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере 270 тыс. долларов.

Школьный стрелок из Мэриленда рассказал, где взял оружие
Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

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