Автору подкаста Alt-Right Armory грозит 30 лет тюрьмы за коллекцию нелегальных пулеметов

Вашингтон, 14 февраля. Создатель популярного в США альтернативно-правого подкаста обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия, включая пулеметы. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что 32-летнему Джозефу Полу Бергеру — автору популярного среди американских правых подкаста об оружии Alt-Right Armory и его 67-летнему отцу Джозефу Реймонду Бергеру были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Согласно заявлению прокуратуры, отец и сын обвиняются в незаконном ввозе в страну и хранении 13 пулеметов и 12 глушителей.
A Pennsylvania man who hosts an anti-government podcast called the “Alt-Right Armory” is accused of having “amassed an arsenal of fully automatic machine guns,” according to court filings. https://t.co/NmnxnpKmB1— Drogon (@drogon_dracarys) February 12, 2022
Подкаст Alt-Right Armory, который был создан ветераном военно-морского флота Джозефом Полом Бергером, по версии New York Times является «любимым подкастом альтернативно-правых, посвященный огнестрельному оружию». Бергер, который пользовался псевдонимом GlockDoctor1488, обсуждал в подкасте использование 3D-принтеров для создания так называемых «призрачных пистолетов», у которых нет серийных номеров.
1/ Meet "GlockDoctor1488."— AntiFash Gordon (@AntiFashGordon) March 31, 2020
He's a neo-Nazi Navy vet and firearms instructor who's spent the last year disrupting Drag Queen Story Hours at Lehigh Valley libraries and running his podcast, Alt-Right Armory on @spreaker.
His name is Joseph Berger, age 31, in Bethlehem, PA. pic.twitter.com/ISbQegLfgb
Согласно судебным документам, Бергеры привлекли внимание правоохранительных органов после того, как агенты таможенной и пограничной службы перехватили посылки на их имя, которые содержали три глушителя, незаконно ввезенных в США. После этого следователи получили ордер на обыск.
«Обвиняемые предположительно обладали запасом незарегистрированных пулеметов и глушителей в нарушение Национального закона об огнестрельном оружии. Это оружие чрезвычайно опасно, поэтому существуют законы, регулирующие его хранение», — заявила прокурор Дженнифер Арбитье Уильямс.
‘Alt-Right Armory’ podcaster kept ‘exceedingly dangerous’ gun cache in Pa. home: feds https://t.co/D3HTqjdsWJ— PennLive.com (@PennLive) February 11, 2022
Также указывается, что все оружие было вручную доработано из полуавтоматического в полностью автоматическое.
Если Бергеров признают виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф в размере 270 тыс. долларов.