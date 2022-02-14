Нехватка дизельного топлива растет на глобальном рынке

Брюссель, 14 февраля. Мировой рынок столкнулся с новым дефицитом. Не успела глобальная экономика оправиться от нехватки полупроводников, а также угля и газа, как обозначилась нехватка дизельного топлива. Ситуация осложняется тем, что впереди начало весенних полевых работ, пишет РИА Новости.

Эксперты констатируют, что дефицит топлива усугубит положение в мировом агропромышленном комплексе, поскольку тот уже наблюдает проблему с удобрениями.

Как сообщает консалтинговая компания Insights Global из Нидерландов, резервы дизельного топлива и мазута в европейских хранилищах, предназначенных для переработки и хранения, сократились только за прошлую неделю на 2,5%. Это самый низкий уровень для данного сезона впервые с 2008 года. Такая же ситуация наблюдается и в Азии.

Между тем объем поставок дизтоплива из России в США побил трехлетний рекорд в январе. Соединенные Штаты наращивают ввоз, даже несмотря на запугивание Европейского союза относительно энергозависимости от Москвы и геополитической напряженности вокруг Украины.

Украинский кризис не вынудит западные страны отказаться от российских углеводородов, признал ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон. Если российское сырье целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику, цитирует его INFOX.