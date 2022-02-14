В Сирии спустя несколько месяцев после похищения освобожден 6-летний мальчик

Дамаск, 14 февраля. Шестилетний сирийский мальчик, похищенный неустановленными лицами в провинции Деръа три месяца назад, освобожден после уплаты колоссального по местным меркам выкупа.

Злоумышленники потребовали от семьи Фаваза аль-Катаифана 700 млн сирийских фунтов, но затем уменьшили сумму до 400 млн (около 160 тысяч долларов) после разговора с его матерью. Ради спасения ребенка родители продали почти все свое имущество, собрав чуть более половины требуемых средств. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, пользователи которых начали распространять призывы о помощи.

A six-year-old Syrian boy who was kidnapped and held hostage for over three months has been released after his family paid a $160,000 ransom https://t.co/fo4J61M2v3 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 14, 2022

На данный момент известно, что после получения денег похитители освободили ребенка, оставив его возле аптеки в городе Нава провинции Деръа. В Сети появились видеозаписи его воссоединения с семьей, на которых мальчик выглядит вполне здоровым. Фаваз рассказал репортерам, как преступники его раздевали, избивали и угрожали убить, снимая все это на камеру и отправляя видеозаписи родителям.

Как сообщается, несколько дней назад службы безопасности смогли отследить местонахождение человека, который общался с матерью похищенного. После рейда, проведенного в районе деревни Эль-Катиба, были задержаны четыре злоумышленника. Однако это была лишь часть преступной группы. Оставшиеся на свободе лица еще дважды выходили на связь и назначали место встречи, но не появлялись там. Вероятно, таким образом, они стремились выяснить, не будут ли присутствовать при передаче сотрудники правоохранительных органов.

Контакт состоялся возле зернохранилища в Наве, где преступники забрали деньги у родителей ребенка, сам он был выпущен возле аптеки. Начальник полиции Деръа Дирар аль-Дандал подтвердил, что правоохранительные органы, стремясь исключить любую угрозу жизни пленника, воздержалась от вмешательства в процесс обмена.

الطفل فواز قطيفان يروي لـ «جريدة الوطن» مرحلة اختطافه وقائد شرطة درعا: وصلنا إلى أحد أفراد العصابة وسنصل إليهم جميعاً.



Release of kidnapped child Fawaz al-Qataifan in Daraa - video.



©️ جريدة الوطن#سوريا #فواز_القطيفان #Fawaz pic.twitter.com/Akzd2wI9bQ — الرادع السوري ???????????? (@syria_rd) February 13, 2022

Вечером 12 февраля МВД Сирии опубликовало фотографию Фаваза с Аль-Дандалом. Офицер пояснил журналистам детали операции по задержанию преступников и процесса обмена, а также заявил, что полиция начала поиск оставшихся на свободе бандитов.

На этом фоне правозащитники указывают, что сотни детей все еще остаются заложниками похитителей на территории республики. Судьба их неизвестна, а СМИ практически не уделяют внимания этой проблеме. Активисты призывают немедленно освободить всех пленников, невзирая на их пол и возраст, а также заняться расследованием этих преступлений для наказания виновных.