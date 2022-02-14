Максим Галкин высмеял подарки на День святого Валентина в своем клипе

Москва, 14 февраля. Пародист Максим Галкин опубликовал клип, в котором спел ироничную песню про День святого Валентина.

Галкин напомнил своим подписчикам, что в прошлом году выпустил видео в честь праздника. В клипе юморист предстал в мужских и женских образах.

В ролике шоумен вырезает валентинки и думает над подарком для своей второй половинки. Героини Галкина выражают недовольство презентами своих мужчин по случаю романтического праздника.

«Это мне? Не смеши! День Валентина, День Валентина. Что ты любимой подаришь, скотина?» — поет артист в клипе, который он опубликовал на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Пародист высмеял подарки, которые принято дарить на День святого Валентина. По словам в песне, героя выгнала в одном ботинке жена, которой он подарил открытку.

Подписчиков Галкина развеселило короткое видео. Многие начали писать, что споют эту веселую песню своим половинкам. Одним из комментаторов оказалась жена певца Олега Газманова Марина, которая написала, что выучила песню для своего супруга. Другая часть фолловеров высказалась, что не считает 14 февраля за праздник.

Недавно телеведущий похвастался стильной фотосессией со своими подросшими детьми Лизой и Гарри от певицы Аллы Пугачевой. Наследники предстали на фото в разных образах.