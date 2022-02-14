Гендиректор СОК Петербурга считает инцидент с Валиевой началом спортивной войны против РФ

Санкт-Петербург, 14 февраля. Генеральный директор Специального олимпийского комитета Петербурга и президент городской Спортивной федерации спорта инвалидов Сергей Гутников прокомментировал скандал вокруг россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Гутников заявил, что положительно оценивает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку к олимпийским соревнованиям. Гендиректор СОК Петербурга, комментируя сам инцидент с обнаружением сомнительной допинг-пробы у Валиевой, отметил, что против России началась настоящая спортивная война.

«Это очень серьезная война, потому что существует очень четкий регламент, поэтому это спровоцировано и организовано. Я думаю, что это не лаборатория соорудила такую ситуацию, а кто-то свыше, где позволили ей сделать все возможное, чтобы создать такую обстановку», — отметил Гутников.

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, обсуждают в онлайн-эфире, который проводит Медиагруппа «Патриот».