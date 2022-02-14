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Лера Кудрявцева рассказала, как устроила потоп в своей квартире

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 12:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как устроила потоп в своей квартире
instagram.com  /  @leratv

Москва, 14 февраля. Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как однажды чуть не затопила соседей. По ее словам, потоп произошел в квартире, когда ее не было дома.

Кудрявцева поделилась горьким опытом с зрителями и гостями программы «Звезды сошлись» на НТВ. Инцидент произошел, когда ведущей не было в Москве. Как оказалось, в тот период выключали горячую воды. Звезда телевидения пользуется бойлером в московской квартире. Перед отъездом Кудрявцева забыла проверить, выключила ли она кран.

Когда знаменитость вернулась домой, то с ужасом обнаружила, что «гнездышко» было затоплено по колено. Вода чудом не дошла до соседей за недельное отсутствие Кудрявцевой. В итоге, 50-летней знаменитости пришлось делать ремонт только в своем жилище.

«За ремонт я отдала свыше 60 тысяч рублей», — заявила Лера Кудрявцева.

Знаменитость ведет множество программ на НТВ. Одна из популярных ее передач — «Секрет на миллион». Там звезды раскрывают свои секреты. И многие после монтажа шоу выходят недовольными. Певица Анжелика Агурбаш обвинила Кудрявцеву в непорядочности из-за некоторых эпизодов в программе, которые ужаснули ее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лера Кудрявцева рассказала, как устроила потоп в своей квартире
потоп кудрявцева звезды сошлись
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