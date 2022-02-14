Захмелевшего пассажира сняли с авиарейса Волгоград – Санкт-Петербург

Волгоград, 14 февраля. 41-летний мужчина находился на борту самолета в пьяном виде и вел себя неадекватно. В связи с чем был выдворен из самолета.

Как пишет сетевое издание «Волгоградская правда», в дежурную часть линейного отделения полиции в воздушной гавани Волгограда пришло сообщение от диспетчера транспортной организации с просьбой прислать полицейского на борт самолета рейса Волгоград – Санкт-Петербург. Прибыв на место, охранник правопорядка зафиксировал, что 41-летнего жителя Ленинградской области снимают с рейса в связи с его неадекватным поведением. Мужчина был пьян, вел себя очень странно, не обращал внимания на вопросы и не мог предъявить документ, удостоверяющий личность.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Задержанному грозит 15 суток ареста, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Ранее говорилось, что начал формироваться график авиационного сообщения весенне-летнего периода. К перелетам из Волгограда в Москву будет привлечен популярный в России лоукостер.