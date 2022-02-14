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Известный миллиардер и блогер Игорь Рыбаков станет соучредителем университета в Марий Эл
Общество
Известный миллиардер и блогер Игорь Рыбаков станет соучредителем университета в Марий Эл
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Йошкар-Ола, 14 февраля. Преподаватель и PR-директор университета iSpring Тарас Кожанов оценил согласие Игоря Рыбакова стать одним из учредителей нового вуза.

Как пояснил Кожанов, университет iSpring откроется в этом году в Йошкар-Оле, при этом Рыбаков намерен войти в число его соучредителей и самых активных помощников, он считает, что новый вуз способен менять молодых людей в лучшую сторону. По словам Кожанова, преподавание в университете iSpring на трех факультетах начнется уже в этом году. Речь идет о факультетах программной инженерии, прикладной информатики и педагогики, сообщает МедиаПоток.

При этом основатель и руководитель iSpring Юрий Усков предупредил, что в новом вузе студентам придется учиться по-настоящему, это будет под силу только тем, кто готов много и упорно работать.

Ранее ФАН сообщал о планах министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константина Иванова по созданию в Йошкар-Оле Школы креативных индустрий. Под Школу будет выделено около 1000 квадратных метров, где разместятся 6 студий креативных индустрий: звукорежиссуры, анимации и 3D-графики, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, дизайна, интерактивных цифровых технологий.

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