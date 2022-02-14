«Убежден, что провокации еще будут»: Вассерман о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой

На Олимпиаде в Токио будет еще немало нелицеприятных скандалов. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Ранее на сайте Международного агентства тестирования (ITA) появилась информация, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит разбирательство по делу фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе.

Вассерман убежден, что раздутый вокруг Валиевой скандал — не последний на Олимпиаде в Токио.

«Провокации, несомненно, будут, — сказал депутат. — Замечу, что решение допустить Валиеву до соревнований принято, в сущности, по формальным показаниям. Главный уже оглашенный мотив: что были нарушены ее права, но не то, что сама проба очевидным образом липовая. Это видно по тому, что другие пробы Валиевой, взятые буквально пару недель назад, а также спустя 14 дней, совершенно чисты».

Фото из личного архива Анатолия Вассермана /

Парламентарий убежден, что это — решающий аргумент в пользу российской фигуристки.

«Не бывает такого, чтобы сколько-нибудь серьезная допинговая дрянь полностью вывелась из организма человека за столь короткий срок, — заявил эксперт. — Так что та проба, за которую Валиеву хотели отстранить, точно была поддельной. Но это почему-то никем серьезно даже не рассматривается. Убежден, что провокации еще будут».

Ранее Вассерман прокомментировал секс-скандал с участием сына Елизаветы II.