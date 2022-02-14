Без «умственных зигзагов»: Вассерман об итогах правления Гурбангулы Бердымухамедова

Есть один аспект, по которому второй глава Туркменистана превосходит своего предшественника, Сапармурата Ниязова. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о намерении «дать дорогу молодым» и уйти с поста главы государства. После выборов нового президента он намерен возглавить верхнюю палату парламента: Халк Маслахаты.

Вассерман ответил на вопрос о том, что особенно выдающегося совершил Гурбангулы Бердымухамедов за 15 лет пребывания у власти.

«Сожалею, но ничего, — сказал депутат. — Он, в отличии от своего предшественника Сапармурата Ниязова, не отличился ничем удивительным: ни в положительном, ни в отрицательном контексте. Бердымухамедов был обычным руководителем без всякого рода «умственных зигзагов».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Вместе с тем парламентарий назвал один аспект, который можно включить в благостную характеристику главы Туркменистана.

«Главное, что можно сказать в его пользу — это то, что он избавился от многих странностей, которые ввел его предшественник, и при этом не добавил своих», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Вассерман прокомментировал секс-скандал с участием сына Елизаветы II.