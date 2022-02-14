Дешево и сердито: как устроена машина лобби иранских курдов в США

Дружба с американскими политиками не всегда требует колоссальных затрат. Иранские курды вложили лишь пару сотен тысяч долларов в то, чтобы продвинуть свои интересы на Западе — именно такие данные содержатся в архиве Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Американский «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) обязует лоббистов предоставлять данные о деятельности в интересах иностранных принципалов. Благодаря этому становятся известны имена ключевых политических агентов, в частности, иранских курдов из партии «Комала». А кроме того, эти документы содержат информацию о расходах на подобное продвижение.

Кто отстаивает интересы иранских курдов в США и отработали ли лоббисты вложенные в их деятельность деньги, разбиралась Международная редакция ФАН.

Партия «Комала»

В конце шестидесятых годов в Тегеране пробудились революционные движения. Иранские курды увидели в этих процессах возможность возродить мечту о собственной автономии — государстве Мехабад, или Мехабадской республике. Именно эта идея стала одной из важных идеологических основ партии «Комала».

Когда возникла эта политическая сила, сказать сложно. По одной версии, она взяла свое начало в Иране в середине 1960-х. Руководство объединения придерживалось левых идей, поскольку прежде входило в марксистско-ленинскую «Народную партию Ирана» или, как ее еще называли, «Туде».

Вместе с тем, основатели партии Хусейн Морадбеги и Ирай Фарзад утверждали, что официально старт деятельности группы был дан 26 января 1979 года. Их слова приводятся в книге «Последний муфтий Иранского Курдистана».

Так или иначе, партия «Комала» стала одной из сил, боровшихся против центральной власти сначала при шахе, а затем и при аятолле Рухолле Хомейни. Члены объединения в этом противостоянии прибегали как к политическим, так и к военным методам, из-за чего в ряде государств, в том числе в самом Иране, «Комала» была внесена в список террористических организаций.

В период ирано-иракской войны, которая продолжалась с 22 сентября 1980-го по 20 августа 1988 года, партия воевала против иранской армии, поэтому тогдашний лидер Ирака Саддам Хусейн разрешил ее лидерам и сторонникам разместиться на территории нынешнего автономного Иракского Курдистана. Лагерь группировки некоторое время находился в окрестностях Халабджи, неподалеку от границы двух государств. Однако после нападений, осуществленных Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), штаб-квартира была перенесена в Зергвезе — примерно в 20 минутах езды на юго-восток от города Сулеймания.

Политический хадж «Комалы»

Первую попытку активно продвигать свои интересы в Соединенных Штатах иранские курды предприняли в 2018 году. В базе американского минюста зарегистрирован договор, подписанный генеральным секретарем «Комалы» Абдуллабом Мохзади и неким Салехом Баязидди. Документ давал полномочия последнему представлять партийные интересы в Вашингтоне.

pixabay.com /

От имени политической организации Баязидди должен был «защищать права человека», а также «способствовать демократическому представительству голосов в Иранской демократической федерации». Также в его обязанности входило укрепление связей «Комалы» с «американской общественно-политической администрацией в Вашингтоне».

«Эта функция выполняется из лояльности социальным и политическим целям партии на добровольной основе без оплаты», — говорится в документе, зарегистрированном в соответствии с правилами FARA.

Выбор Баязидди представителем курдской партии был неслучайным. По имеющимся данным, он примкнул к структуре после Исламской революции 1979 года. В 1982-м активист подвергся аресту и два года находился в одиночном заключении.

Впрочем, «безвозмездность» услуг Баязидди была условной. Так, лоббист арендовал офис в Штатах за 1 450 долларов в месяц, в 1 050 долларов он оценил сопутствующие расходы, в числе которых были траты на транспорт и еду. Согласно предоставленным американскому минюсту документам, общие выплаты в период с 1 октября 2018 по 31 марта 2019 составили 15 000 долларов.

На заре лобби

Первые полгода своей работы Баязидди публично представлялся политологом. В октябре он дал интервью агентству Al-Monitor, в котором рассказал о регистрации «Комалы», а также выступил на курдском телеканале NRT и высказал мнение на тему общенациональной забастовки в Курдистане и Иране.

Федеральное агентство новостей /

Как политолог Баязидди обсудил с американской медийной площадкой The Hill ситуацию с нарушениями прав человека в Иране, а спустя еще несколько дней выступил на тему кризиса в родной стране в эфире курдско-шведского телерадиоканала RKT.

7 ноября 2018 года Баязидди принял участие в дискуссии с заместителем государственного секретаря США по Ирану и Ираку Эндрю Пиком и Амандой Милиус, специалистом управления политического планирования Госдепа. Это произошло на 72-й ежегодной церемонии награждения Института Ближнего Востока.

Фактически это стало первым официальным контактом соратника «Комалы» с местным политическим истеблишментом и быстро принесло пользу. Уже спустя месяц официальный представитель курдской партии направил письма Пику и Милиус, в которых попросил о встрече для обсуждения «дальнейших тревожных новостей о нарушениях прав человека в Иране».

Связь с израильтянами

Весной следующего года Салех Баязидди сосредоточился на встречах с представителями исследовательских институтов. 5 марта 2019-го поверенный «Комалы» переговорил с Патриком Клоусоном, Дэвидом Поллоком и Билалом Вахабом, старшими экспертами Вашингтонского института. Темой обсуждения стало «насилие над курдскими и другими этническими и религиозными группами в исламском Иране».

Спустя несколько дней у лоббиста состоялась встреча с Джонатаном Шанцером и Джоном Ханна из «Фонда защиты демократии» (деятельность признана нежелательной в РФ), а затем — с двумя старшими научными сотрудниками из Гудзоновского института Эриком Брауном и Абрамом Шульски. Упомянутые исследовательские центры считаются весьма влиятельными в Штатах, их деятельность связывают с израильским лобби.

Watch the film the Israel lobby didn’t want you to see https://t.co/rdYJqfpZWd #2018onEI pic.twitter.com/UzsQMIkGSh — Electronic Intifada (@intifada) December 28, 2018

Кроме того, Баязидди установил контакт с Джошем Блоком — директором «Израильского проекта», который также являлся одним из политических локомотивов Иерусалима. Организация закрылась после того, как телеканал Al Jazeera показал документальный фильм о влиянии Тель-Авива на крупнейшие средства массовой информации, в числе которых упоминались The Washington Post и Associated Press.

Контакты Баязидди в рамках его лоббистской деятельности довольно обширны: от Шошанны Брайан, которая работала старшим директором «Центра еврейской политики» и готовила публикации для различных газет по теме Ирана, до Брайана Катулиса из «Центра американского прогресса» (CAP).

В 2015 году организация попала в громкий скандал в связи с утечкой переписки с внутренней электронной почты, которая показала ангажированность центра и работу в интересах влиятельного Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC). Впоследствии также выяснилось, что в числе спонсоров CAP был фонд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые в США считаются недемократической страной.

«Это финансирование никогда не влияло на какую-либо позицию или политику CAP, но все здесь согласны с тем, что это правильно», — заявил один из представителей Центра американского прогресса.

Ежемесячная подпитка CAP от Эмиратов составляла от 500 тысяч до миллиона долларов. В конечном итоге центр был вынужден отказаться от этих вливаний после ряда громких обличающих материалов.

Важный контракт

Формально «бесплатные» услуги лоббирования курдская партия получала до конца зимы 2019 года. 18 февраля глава вашингтонского представительства «Комалы» заключил контракт с компанией AF International.

Управляющий этой фирмы Аял Фрэнк имел большой опыт политического консультирования, поскольку ранее сотрудничал на этом поприще с крупнейшими организациями, среди которых упоминаются Mercury и Qorivs. В период с 2000 по 2002 годы он работал в Конгрессе США.

AF International обязалась предоставлять услуги по связям с государственными органами и СМИ. В качестве оплаты она потребовала 18 тысяч долларов за четыре месяца. При этом «Комала» должна была компенсировать дополнительные расходы. Общая сумма выплат составила 34 500 долларов США.

В рамках контракта Аял Фрэнк отчитался о целом ряде встреч. В числе визави упоминается, например, Роберт Маркус, возглавлявший штаб конгрессвумен Яны Шаковски. Последняя входила в комитет по бюджету и является одной из основательниц фракции Конгресса «За пределы Ирака», выступающей за вывод американских войск из этой страны.

Еще одним важным контактом стал Остин Дюрер, глава аппарата республиканца Чарли Криста, некогда входившего в комитет Палаты представителей по финансовым услугам, а в 2019 году являвшийся членом комитета по ассигнованиям. Кроме того, управляющий AF International имел связи с представителем Коллина Петерсона из комитета по делам ветеранов.

Аял Фрэнк также провел встречу с помощницей Брэда Шермана, который в Палате представителей США был назначен в том числе в комитет по иностранным делам. Примечательно, что с этой же представительницей чиновника в 2020 году контактировали лоббисты Объединенных Арабских Эмиратов.

В числе прочих парламентариев, с помощниками которых у Аяла Фрэнка был налажен контакт, упоминаются Майк Галлахер, на тот момент член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, Гилберт Сиснерос, теперь ставший заместителем министра обороны США, Джеки Спайрер, в том числе занимавшаяся делами ветеранов, Скотт ДеЖарле из комитета Палаты представителей по вооруженным силам, Пол Кук, еще один член комитета по делам ветеранов, комитета по иностранным делам и комитета по вооруженным силам, а также Дэвид Трон, Рубен Галлего, Энди Левин, Джонни Исаксон, Бенджамин Кардин, Стив Шабо.

Watching the situation in Iran closely. The Iranian people have the right to make their voices heard. — David Cicilline (@davidcicilline) January 2, 2018

Но, пожалуй, наиболее полезными для Фрэнка оказались переговоры с сенатором Дэвидом Цициллином и конгрессменом Доном Бэконом.

Сотрудничество с лоббистом оказалось продуктивным. В период с начала марта по конец августа он организовал 34 встречи и обеспечил 3 телефонных разговора. В сентябре контракт с ним был продлен — стоимость услуг составила уже 24 тысячи долларов.

Конгрессмены

Формально эффективность данных переговоров оценить сложно. Известно лишь, что во всех случаях темой для бесед были отношения между Ираном и Соединенными Штатами.

К примеру, тот же Цициллин уже после беседы с Аялом Фрэнком принимал участие в разработке проекта «Закона об отказе от войны с Ираном». В апреле этот парламентарий присоединился к нормативно-правовому акту «Закона о предотвращении неконституционной войны с Ираном».

OMB Statement of Administration Policy *Update*:



H.R. 5543, No War Against Iran Act



→ https://t.co/BpCZ5GrJxm pic.twitter.com/PylH3SL1si — OMB Press 45 Archived (@OMBPress45) January 28, 2020

Разница между документами в том, что в первом случае предлагалось разрешить расходование федеральных средств на любое использование военной силы в Иране без специального разрешения. Второй подразумевал введение запрета на использование кинетических военных операций против Тегерана, под которыми подразумевается ведение активных боевых действий.

Интересно, что сенатор Цициллин родом из Род-Айленда, в котором находится внушительная курдская община.

Rhode Island is home to many Kurdish Americans. I’m deeply concerned by the reports of Turkey’s attack on Afrin. I stand in solidarity with our Kurdish community today. Turkey must prevent civilian casualties and end hostilities as soon as possible. — David Cicilline (@davidcicilline) January 24, 2018

Он выступал против вывода войск США из Сирии, который обещал осуществить тогдашний глава Штатов Дональд Трамп, а также возражал против соглашения Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о «зоне безопасности» на севере арабской республики, утверждая, что это нанесло бы ущерб интересам курдов.

Контакт с Доном Бэконом был не менее полезен. После беседы тот публично заявил, что «воевал на стороне курдов в Ираке».

«Курды были нашими лучшими людьми среди коренных жителей. Они были верны своим американским товарищам», — сказал Бэкон.

Это заявление прозвучало контрастом на фоне инициативы, с которой выступил старший советник консервативной политической группы «Обеспокоенные ветераны Америки» Дэн Колдуэлл.

«Военное присутствие на сирийско-турецкой границе не в интересах Америки. Продление нашего присутствия в Сирии только рискует еще больше втянуть США в затяжные конфликты в регионе, но не обеспечит американцам большей безопасности», — сказал он.

Все эти связи усиливались контактами с республиканцем Ренди Вебером, который и прежде придерживался антииранской повестки.

Аял Фрэнк выступал как организатор встреч с политиками. По сути, он лишь знакомил Баязидди с американским истеблишментом, а переговоры проводил уже сам официальный представитель курдской партии.

С легкой руки руководителя AF International среди прочих у Баязидди состоялась встреча с группой членов комитетов Сената по иностранным делам и вооруженным силам, среди которых были представители республиканца Теда Круза. Последний выступал за независимость Иракского Курдистана «в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов».

С Тедом Крузом был согласен Майк Галлахер, выход на которого обеспечивал управляющий AF International. Чиновник считал вывод войск США с подконтрольных курдам территорий предательством по отношению к этому народу, который проявил себя в борьбе против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

In order to play moneyball in the Middle East, we have to work through local allies. The Kurds have proven themselves to be just that in the fight against ISIS. Abandoning them to the increasingly unstable Erdogan undermines our credibility and national security interests. — Rep. Gallagher Press Office (@RepGallagher) October 7, 2019

В свою очередь, лидер меньшинства в Судебном комитете и член комитетов по разведке, правилам и ассигнованиям, сенатор-демократ Дайан Файнштейн на страницах Bloomberg призвала к заключению мирного соглашения с Ираном из-за пандемии коронавируса путем временной отмены экономических санкций.

Парламентарий также выступала против вывода войск США из северной Сирии, где находятся курдские позиции. Тематика общения «Комалы» с ней была сформулирована традиционно — «Обсуждение ирано-американских отношений и ирано-курдских дел».

By ignoring top military and diplomatic advice and withdrawing our troops from Syria, President Trump is seriously undermining our fight against ISIS. His decision is a betrayal of every Kurd who has sacrificed during that fight. — Senator Dianne Feinstein (@SenFeinstein) October 11, 2019

В целом связи с корпусом парламентариев были весьма продуктивными для курдской партии.

Поддержка СМИ

Контакты с представителями прессы для «Комалы» оказались не менее важны, чем партнерство с сенаторами. Особое внимание уделялось экспертам по Ирану. Курды связались с опытным специалистом по обороне и внешней политике США Джонатаном Бродером — его материалы публикуются в Newsweek, The New York Times, The Washington Post. Темой для разговора стала тегеранская повестка.

Еще одним контактом «Комалы» стала Адель Назарян — уроженка Ирана сейчас живет в Соединенных Штатах и пишет для правовой площадки Breitbart.

Что касается The Washington Post, Салах Баязидди встречался с редактором издания Кристианом Кэрилом, регулярно писавшим на иранские темы. Такие же контакты курды установили с Дафной Псалидакис из Reuters и Адамом Энтусом из The New Yorker.

В сухом остатке

Все эти инициативы показали эффективность. Сотрудничество с Аялом Фрэнком продолжилось в 2020 году. Последний контракт с ним был заключен 1 января, стоимость его услуг составила 24 тысячи долларов. А уже в начале июня лоббист завершил партнерство с «Комалой» и подписал договор с Переходным советом Ирана.

Вместо AF International в документах партии появилась статья о сотрудничестве с юридической фирмой Cogent Law Group, которая прежде работала с «Демократической партией Молдовы».

Iranian Kurdish rebels hire law firm to lobby Trump administration @AlMonitor https://t.co/KSS9197gaJ — Mutlu Civiroglu (@mutludc) February 6, 2020

Партнерство началось в конце января 2020 года, о чем свидетельствует соответствующая регистрационная форма. Компания взяла на себя обязательства по организации встреч с официальными лицами США, созданию страницы партии в «Википедии» и консультациям по формированию благотворительного фонда в Штатах. Новые лоббисты оценили свои услуги в 40 тысяч долларов..

Между тем интенсивность переговорного процесса под руководством Салеха Баязидди снизилась в 2020 году. В период с апреля по конец сентября он отчитался лишь об 11 пунктах работы, сосредоточившись на интервью, конференциях и редких разговорах с выгодными партнерами по лобби.

Общая сумма затрат за все годы работы лоббистов в интересах партии иранских курдов составила чуть больше 177 тысяч долларов. Установленные Баязидди связи позволили курдской партии успешно продвигать свои интересы.

Эта статья стала восьмой в серии аналогичных публикаций на тему лобби ближневосточных стран в Соединенных Штатах. В предыдущем материале рассказывалось о том, как контролирующие Заевфратье «Сирийские демократические силы» (СДС) запустили машину по продвижению своих интересов в Вашингтоне.

А прежде международная редакция ФАН рассказывала о том, кто стоит за давлением на Иран, дискредитацией ливанской «Хезболлы», интригах Турции, американском лобби Эр-Рияда, тайных играх Катара, и описывала, как секс и деньги помогли Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) усилить свое влияние в Вашингтоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.