Кедми описал «черноморский сценарий» полного уничтожения обороны Украины всего за 5 часов

Москва, 14 февраля. Американские стратеги, военные эксперты и журналисты расписали уже около сотни сценариев вторжения на Украину, но так и не догадались о наиболее оптимальном и эффективном.

Тем временем, если Киев спровоцирует большой конфликт в Донбассе, ответный удар будет нанесен с направления, о котором западные партнеры Украины пока еще даже не упоминали. То ли они просто забыли о таком варианте развития событий, так как слишком увлеклись своей же информационной кампанией против РФ, то ли действительно даже представить себе не могут, откуда может быть нанесен самый быстрый и сокрушительный удар по украинской армии.

Самый оптимальный сценарий полноценного подавления вооруженных сил Украины в студии политического ток-шоу Владимира Соловьева описал бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми, выразив искреннее недоумение по поводу того, что американцы забыли о черноморском побережье. А ведь именно это направление открывает перед любыми «наступающими войсками» наилучшие перспективы, не оставляя Украине ни единого шанса на сопротивление.

Федеральное агентство новостей /

«В отношении этих гениальных стратегов, которые написали уже 18, 20, сто планов вторжения на Украину. Все эти планы они смело могут выбросить. Если Россия вообще когда-нибудь применит силу на Украине, она сделает это с Черного моря, морской пехотой. Потому что там украинских войск нет и не может быть. И тогда вся украинская оборона рухнет в первые пять часов. Она будет просто уничтожена. Высадившись с моря, войска могут быстро окружить всю украинскую группировку, и сделать против этого ничего нельзя. Если они собрали больше половины армии в Донбассе и направили дополнительные подразделения в направлении Белоруссии, у них просто нет сил защищать черноморское побережье. А оно длинное и морпехи могут высадиться где угодно. Ни украинские, ни американские генералы не ожидают удара с этого направления», — выразил уверенность военный эксперт.

Кедми напомнил, что не так давно, примерно пару месяцев назад российские военные провели масштабные учения по высадке морского десанта на черноморском побережье. Эксперт иронично отметил, что солдаты не тренировались, а репетировали, а потенциальный противник даже не заметил, хотя все происходило на виду, без маскировки и прикрытия.

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